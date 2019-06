Raúl Cimas: "La vida es así, no se muere el que debería, no son matemáticas"

El viento agita los árboles en la Plaza de Legazpi. En el hilo musical suena A horse with no name, mientras observo el futbolín que descansa en la cantina de esta cineteca que antes fue matadero. Raúl Cimas aparece pausado, luciendo una camiseta con un diseño de Andreu Buenafuente que reza “Trabajo de noche. Late Motiv”. Hace semanas que desbaratamos las redes con la promesa de una entrevista, así que damos debido cumplimiento a nuestra deuda. Me descubre que siempre está pensando en su próximo monólogo y yo callo, porque él desconoce que mi mente ha empezado a idear esta conversación mucho antes de que la llevásemos a cabo. Así que dos personas viviendo en tiempo futuro coinciden en el presente para cumplir un por fin. Después de ocho años, ya era hora.

Es la primera vez que recibo decenas de mensajes para que realice una entrevista. La petición ha sido multitudinaria ¿es abrumador que te admiren tantas personas?

Debe ser cosa de Andreu Buenafuente y de estar en Late Motiv, porque yo llevo veinte años en esto y, sin embargo, está pasando ahora -ríe-.

Pero tu fama viene de lejos.

Bueno, recuerdo la época del “chanantismo”, de Muchachada Nui, pero el centro era Joaquín Reyes, fue él quien creó esa manera de humor, los demás aprendimos de él; Joaquín nos enseñó a creer en lo instintivo, a no copiar a los demás. Si algo nos hacía gracia entre nosotros, teníamos que conseguir que la gente lo entendiera. Es lo que he intentado hacer por todos los medios. Quizá he tenido la suerte de no triunfar antes y de que me pille en una edad buena.

Te dedicas al humor habiendo estudiado Bellas Artes, esto hace que me cuestione: cuándo Raúl Cimas era niño ¿qué quería ser de mayor?

Ser humorista ni se me pasó por la cabeza, aunque me encantaba. Yo quería hacer tebeos, y en cierta manera lo he conseguido; me gustaban los cómics, las historias. Y hacer humor es un poco lo mismo. En esto empecé porque necesitaba dinero. Estaba apuntado en una ETT, y nos llamaban para ir a una fábrica de maderas a pelar tableros con un garfio. Ocho horas repasando bordes de madera. El primer día que fui, el encargado de la planta me dio unos guantes increíbles… Cómo me vería manejar el garfio para que me diera los mejores guantes de toda la fábrica.

Suena agotador.

¡Lo es! Y en eso trabajaba cuando surgió la posibilidad de hacer monólogos. Me gustaba el teatro, así que no lo pensé. Además, como yo vivía en Albacete, pensé que, si hacía el ridículo aquí, a las malas me volvía. Total, en Madrid no me conocía nadie.

Mucha gente ha hablado de tu modo de hacer humor, muy vinculado a la tradición española del surrealismo, del esperpento.

Yo también lo pensaba, pero ya no tanto. Cuando hacíamos Muchachada Nui, creíamos que solo se entenderían en Albacete. Pero donde más gustábamos era en Asturias.

Yo vengo de Asturias…

¡Ves! Pues éramos unos mindundis en toda España pero, al llegar allí, la gente nos conocía -ríe-. De todos modos, el localismo puede servir de excusa para que no te contraten. El humor siempre tiene una parte muy personal y muy íntima, te desnudas. Eso es universal. Una película que se podría catalogar cien por cien localista es Ocho apellidos vascos, sin embargo, viene de una serie de películas en Europa, Bienvenidos al Norte y Bienvenidos al Sur, que, siguiendo la misma línea, alcanzaron el éxito. Es lo mismo que nos pasa a la hora de contar nuestros problemas, que pensamos “si alguien se entera de que he hecho esto” y, cuando lo cuentas, todo el mundo se libera, porque todos dicen: “eso también me pasa a mí”. El humor tiene esa capacidad.