Desde que nos golpea la pandemia del coronavirus, ha vuelto el lenguaje churchiliano de tintes épicos y muy rápidamente se ha empezado a hablar de reconstrucción, de la necesidad un plan de reconstrucción de dimensión europea, evocando al famoso Plan Marshall de la postguerra tras a la Segunda Guerra Mundial, que sirvió efectivamente para reconstruir Europa.

A diferencia de entonces -y conviene recordar que la Segunda Guerra Mundial supuso la muerte de entre 50 y 70 millones de personas, muy por encima de la mortalidad hasta la fecha de la pandemia que nos asola- la contienda mundial había efectiva y físicamente arrasado las ciudades y las industrias europeas, no únicamente su economía.

El retorno del lenguaje bélico y post-bélico a la esfera pública con motivo de la pandemia habla de nuestra incapacidad a generar esquemas mentales nuevos para situaciones inéditas, pero no deja de ser cierto que evoca correctamente el hecho de que los esfuerzos solicitados son similares a los que se solicitan en tiempos de guerra: estado de alarma, disciplina social, economía de guerra, reconstrucción… No es menos cierto que estamos asistiendo también a acontecimientos o hechos que no se daban desde la época de las contiendas mundiales o de la guerra civil en nuestro caso.

Una de las características fundamentales de aquella época de postguerra y del largo ciclo de reconstrucción y desarrollo que le sucedió fue el papel central de lo público en la reconstrucción. La misma importancia de lo público que hemos podido constatar también a la hora de hacer frente con urgencia a la pandemia. Sin embargo, otra de las características, fue que se trató de un esfuerzo de reconstrucción real y literal, no de la economía, que también, sino de las infraestructuras, industrias, ciudades, y viviendas.

A nosotros no nos va a tocar enfrentar una reconstrucción general en esos términos, pero en la re-construcción que se alude y se empieza a perfilar desde los gobiernos y las administraciones el sector de la construcción debe jugar un papel protagonista por las siguientes razones:

La demanda de vivienda previa a la crisis sigue estando ahí, como demanda social, y con la crisis económica que sucede a la sanitaria del coronavirus aumentará considerablemente.

La necesidad de mejorar la sostenibilidad medio ambiental del parque residencial existente sigue estando ahí.

El sector de la construcción tiene la ventaja comparativa frente a otros sectores económicos de ser un potente tractor económico, de efectos más inmediatos que otros muchos sectores en particular en la creación de empleo directo e indirecto.

Es por ello que, aunando las dimensiones social, medioambiental y económica, una política de vivienda que combine la promoción masiva de vivienda de protección pública y la rehabilitación intensiva del parque edificado existente debe ser uno de los ejes principales y centrales de la política de reconstrucción para después del Coronavirus. Construcción de vivienda no como especulación burbujeante sino como política socioeconómica y medioambiental desde lo público. La construcción, es un sector estratégico y crucial para sentar los cimientos de un nuevo modelo de sociedad post-pandemia en el que se transforme y reconfigure nuestro entorno urbano y nuestro hábitat.