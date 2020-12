De "impecable" a "no ha colado": todas las reacciones políticas al discurso del rey

¿Discurso a la altura?



📌 No ha mencionado el escándalo de JCI ni su huida.



📌 No ha aclarado su papel en la trama.



📌 No ha pedido perdón a Catalunya por su discurso dl 3-O.



📌 No ha dicho ni mu sobre los pronunciamientos de militares ultras.



¿Para qué sirve un Rey 👑? pic.twitter.com/AZH3WCAHLT