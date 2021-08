El Real Madrid presenta una oferta por Mbappé

John Berry via Getty Images

John Berry via Getty Images Mbappé, en el primer partido de liga francesa esta temporada

El Real Madrid quiere a Kylian Mbappé y le quiere ya. Según ha adelantado la Cadena SER en exclusiva citando fuentes del Bernabeu, el club blanco ha presentado una oferta formal por el futbolista del Paris Saint-Germain de 160 millones de euros.

Su movimiento, que espera respuesta del equipo francés, llega a una semana del cierre de mercado de verano y con el objetivo de incorporar a la estrella gala un año antes de que acabe su contrato.

Mbappé, cuyo interés por el Real Madrid es conocido, quedaría libre el 30 de junio de 2022 si finalmente no renueva con el PSG, algo que descartó y comunicó el propio futbolista, de acuerdo al mismo medio. Por su parte, el equipo de Carlo Ancelotti necesita una estrella, especialmente en ataque, un ‘galáctico’ que no llega desde la salida de Cristiano Ronaldo en 2018, dado que Eden Hazard aún no ha respondido a las expectativas.

El delantero francés ya ha comenzado la Ligue 1 en las filas del PSG, junto a Neymar y a la espera de compartir terrenos de juego con los recién fichados Leo Messi y Sergio Ramos. Sin embargo, si los propietarios del conjunto parisino aceptan los 160 millones del Madrid, Mbappé haría el recorrido inverso a Ramos.