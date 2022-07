Cada cuánto deberías reaplicar el protector solar

Lo más importante es recordar que siempre deberías ponértela antes de salir a la calle. Y punto. Es más, conviene aplicarse el protector solar entre 15 y 30 minutos antes de salir, para que se absorba en la piel, como explica la dermatóloga Debra Jaliman.

En el caso de que uses maquillaje, esto implica dejar que la piel absorba primero la capa de protector solar antes de ponerte el maquillaje u otros productos. Jaliman recomienda esperar entre 3 y 5 minutos después de la aplicación de la crema solar y luego aplicar la base de maquillaje con “movimientos suaves y descendentes”, sin “frotar de un lado a otro”. Si esa base de maquillaje también tiene algo de SPF, aún mejor.

Después de aplicar el protector solar y el maquillaje, es hora de pensar en la reaplicación. La recomendación genérica es aplicar protector solar cada dos horas, pero es un plazo más flexible de lo que puede parecer.

En primer lugar: no te preocupes, no tienes que quitarte todo el maquillaje y empezar de cero cada dos horas.

“No sería práctico y tampoco es necesario si te has aplicado un protector solar con un SPF alto generosamente la primera vez”, explica Jaliman. “Lo de las dos horas se dice porque en la investigación quedó claro que la mayoría de la gente no se aplica suficiente cantidad de protector solar. Por lo tanto, los fabricantes se curan en salud y razonan que si una persona se aplica el protector solar de nuevo dos horas después, al menos se estará asegurando una protección más adecuada. Pero si se aplica generosamente la primera vez, no es tan necesario volver a darse”.

Ante la duda, ten en cuenta lo que tienes pensado hacer ese día. Si vas a estar todo el día al aire libre bajo la luz directa del sol, considera la posibilidad de ponerte un protector solar con un SPF más alto, un sombrero de ala ancha o ropa que te proteja del sol. En ese caso sí sería conveniente reaplicarte la crema a lo largo del día. Si vas a estar en el interior todo el día, puedes ser más flexible.

“Si te aplicas el protector solar por la mañana y pasas la mayor parte del día en el interior (sin sudar mucho) y buscas la sombra cuando estés al aire libre, llevas gafas de sol y sombreros de ala ancha, tu protector solar debería seguir siendo eficaz al final del día”, afirma Jaliman. “Esto se debe a que los principios activos del protector solar se descomponen con la exposición a la luz del sol, no solo por el paso del tiempo”.