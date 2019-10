Reaprender a convivir

En momentos en que el Pleno del Parlamento Europeo (PE), reunido en Estrasburgo, se dispone a hacer balance de la Comisión saliente y a delinear prioridades y retos inaplazables para la Comisión entrante, me encuentro entre quienes ven en un virulento rebrote de nacionalismo excluyente, insolidario y distópico, con una grave ofensiva a los valores fundantes de la integración europea bajo la regla del derecho, el más feo desafío para nuestra convivencia en el tiempo venidero. Nudo gordiano y encrucijada de los problemas y males que se han agolpado en el curso de estos últimos años, al hilo de las igualdades y la indignación causadas por la irrefrenada erosión de nuestra cohesión social.

La integración en la UE ni se define ni se agota por el mercado interior ni la moneda única: se fundamenta en valores y principios compartidos: imperio de la ley (Estado de derecho, Rule of Law), democracia (no cabe lo uno sin lo otro: ni hay democracia sin ley ni ninguna mayoría puede decidir contra las reglas de juego ni contra los derechos de los demás), derechos fundamentales garantizados por un poder judicial independiente con todas sus garantías, pluralismo, protección de minorías y tutela de la oposición, no vale cansarse de repetirlo.

Una prolongada crisis, la década que arrancó mal desde la Gran Recesión desatada en 2008, ha sacudido los cimientos de la confianza mutua y la voluntad de Europa, generando divisiones, fracturas y resentimientos que van dejando tras de sí un reguero de perjuicios morales -ergo sociales- de tanto alcance y calado que es difícil evaluar todavía hoy el dammage assessment, esto es, el balance de daños.

El daño sistémico causado se hace especialmente emblemático en la ola antieuropea -pero, paradójicamente, pandémica en toda la UE- de nacionalpopulismo. Con variaciones que van por barrios, por todas las esquinas de Europa, un brebaje de nacionalismo reaccionario, retóricas populistas (¡son “ellos” contra “nosotros”!) y xenofobia cada vez menos disimulada. En tiempos de transición -todavía se despide la Comisión saliente (Com Juncker 2014-2019), mientras calienta banquillo la próxima Comisión entrante (Com Von der Leyen 2019-2024)-, el interminable Brexit continúa siendo un episodio álgido en tan inquietante deriva. Pero, lamentablemente, dista de ser el único ni es tampoco el más cercano.