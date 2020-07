Rebrote no tiene por qué significar confinamiento, aunque a veces es la única solución

La situación no es comparable porque en marzo “había muchísimos más contagios que ahora”; la diferencia es que entonces sólo se veía “una pequeñísima punta del iceberg”, explica Gullón. “Sólo veíamos casos de personas que tenían los tres síntomas compatibles (tos, fiebre y falta de respiración) y, además, venían de una zona de alta incidencia. Ahora, prácticamente con síntomas digestivos ya te hacen una PCR. No estamos viendo el iceberg completo, pero sí mucho más que antes”, asegura.

Más de uno mira de reojo su calendario de vacaciones cruzando los dedos para que estas lleguen antes que un eventual confinamiento. Y ya, si acaso, que el confinamiento les pille en la playa, o en el pueblo, pero no en su piso sin terraza y sin vistas donde ya han pasado varios meses encerrados. Parece que el mayor temor ahora no es tanto el coronavirus sino el confinamiento.

Sí aparecen más veces enunciados los conceptos de ‘control de la movilidad’ o ‘reducción de la movilidad’, también en caso de transmisión comunitaria no controlada. No obstante, el plan matiza que, aunque “las medidas encaminadas a la reducción de la movilidad de las personas se han mostrado altamente efectivas para controlar la transmisión del SARS-CoV-2 cuando el virus alcanza un elevado nivel de difusión”, también “hay que tener en cuenta que este tipo de medidas suponen un elevado coste social y económico, por lo que conviene implementarlas estudiando la situación caso por caso”.

Seguramente en Lleida no habría bastado con actuar sobre los locales de ocio. En este caso, una buena parte de los contagios iniciales se produjeron entre trabajadores temporeros, muchos de los cuales viven en condiciones precarias y sin domicilio fijo, lo cual ha complicado la detección y el control de la transmisión. “Lo que había que hacer en este caso era dar condiciones de vivienda y trabajo digno a estas personas”, afirma Villalbí. “La gente que vive al día no puede permitirse estar un día sin salir, y si se encuentran mal, a lo mejor se toman una aspirina y se van a trabajar. Esto es un problema”, zanja. En su opinión, “habría que buscar soluciones alternativas para las personas contagiadas que no pueden cumplir bien el aislamiento”.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, Chakir el Homrani, estima que desde el comienzo de la pandemia se ha habilitado el alojamiento para unos 400 trabajadores de la fruta en la provincia de Lleida. “Los temporeros son víctimas de la situación y no los causantes”, recalcó hace unos días. Pero eso tampoco ha sido suficiente. La transmisión comunitaria en la comarca se ha descontrolado y este miércoles, después de muchas idas y venidas, se ha prohibido la entrada y salida de Lleida y de otros seis municipios de la comarca del Segrià.

El 45% de los brotes se generan en reuniones familiares

La situación que se vive en Hospitalet del Llobregat y en Barcelona no es muy diferente. Allí el Govern ha prohibido, por recomendación, las reuniones de más de diez individuos en los ámbitos público y privado, y ha limitado el aforo de bares y restaurante tanto de la capital como de varios municipios periféricos. Algo razonable cuando se calcula que el 45% de los brotes detectados se generan en reuniones familiares.

“Que haya brotes entra dentro de lo esperable”, apunta Pedro Gullón. “Mientras la transmisión que tengamos sea de brotes controlados, con los casos bien investigados y localizados, no sería algo alarmante, aunque aumente un poco el número de brotes. Preocupante sí es, pero no alarmante”, apostilla. “Lo que es más alarmante es cuando aumenta la transmisión comunitaria, ya que aparte de los brotes hay casos que no están relacionados con ellos. Siempre ha habido casos de origen desconocido, pero que aumenten estos es lo que a mí me parece alarmante. Eso es lo que está ocurriendo en Lleida, y son estos brotes los que tienen que hacer pensar en medidas más poblacionales [de restricciones de movilidad o actividad social]”, señala el epidemiólogo.