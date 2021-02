El importante reconocimiento que ha recibido el duque de 'Los Bridgerton'

A pesar de que Los Bridgerton no es su primer trabajo, el actor británico era prácticamente desconocido hasta el momento en el que debutó en la serie con “el papel más importante de su carrera”, como reconoció su compañera Phoebe Dynevor en The Guardian cuando las escenas de sexo de la ficción se colaron en los portales porno. Desde que consiguió el papel, no hay quién le eche el freno.