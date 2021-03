Recuperar el olfato para retomar una vida "normal" tras el covid: así son los "entrenamientos olfativos"

“Perder el olfato significa perder dos sentidos, porque también se va el del gusto, y la calidad de vida se deteriora mucho”. Este es el diagnóstico al que se enfrentan cada vez más personas afectadas por el coronavirus, incluso meses después de superar la infección. La anosmia, o pérdida del olfato, asociado al 80% de los contagios, es uno de los síntomas más persistentes y sus efectos llegan a notarse hasta nueve meses después de dar negativo. Por esa razón se están popularizando los llamados “entrenamientos olfativos”, terapias para recuperar la capacidad de reconocer olores.

No es una mera afección nasal y sus consecuencias pueden llegar a causar trastornos graves en el día a día. El doctor Pablo Sarrió, otorrinolaringólogo y responsable de la Unidad de Olfato del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, señala alteraciones alimenticias (por exceso de ingesta o por inapetencia al no poder reconocer lo que se está tomando), situaciones de riesgo vital (por no saber identificar señales de peligro como un escape de gas) o incluso desórdenes de higiene personal.

El coronavirus no ha provocado la creación de estas terapias, ya habituales en ancianos, fumadores empedernidos o cuadros graves por gripe, pero sí ha cambiado el colectivo de personas afectadas. “Estamos recibiendo especialmente gente joven y de mediana edad y, por sexos, más mujeres que hombres”, señala el doctor Secundino Fernández, otorrinolaringólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Su colega del Clínico San Carlos confirma la misma fotografía: “Hasta un 75% de los pacientes son mujeres y la mayoría, de poca edad”.