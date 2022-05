La tajante decisión de la reina de Inglaterra sobre Harry y Meghan en su día más importante

Podría haber sido una imagen que limara asperezas o de unión, incluso, pero no se producirá. El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, y su mujer, Meghan Markle, no estarán en el balcón de Buckingham Palace en el importante desfile Trooping The Colour, acto central del Jubileo de Platino de la monarca por su 70º aniversario en el trono. No participarán, además, pese a que esos días sí estarán en Londres.