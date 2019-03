Siete señales de que tu relación está estropeando tus amistades

ZERO CREATIVES VIA GETTY IMAGES

Nadie dijo que equilibrar la vida romántica con las amistades fuera algo sencillo, sobre todo al principio, pero merece mucho la pena encontrar el modo de hacerlo.

En las primeras etapas de una relación, es normal pasar mucho tiempo con tu pareja porque os estáis conociendo y pasáis por una fase ilusionante. Sin embargo, si tu relación está consumiendo demasiado tiempo y energía y no te deja espacio para las amistades, quizás sea hora de dar un paso atrás y evaluar por qué hay un desajuste.

“Es demasiado sencillo invertir todo tu tiempo en tu relación y descuidar las amistades”, advierte la terapeuta matrimonial y familiar Andrea Wachter. “Aunque es muy normal que tu disponibilidad cambie y sea complicado encajar a otra persona en tu vida, es esencial seguir nutriendo e hidratando nuestras amistades para que sigan fortaleciéndose”.

Lee las señales a las que hay que prestar atención, según los terapeutas, para mantener el equilibrio entre el amor y las amistades.

1. Cancelas muchos planes con tus amigos para pasar más tiempo con tu pareja

“Como sucede con casi todo, el equilibrio es la clave de una relación sana. Si notas que últimamente cancelas más planes con amigos para pasar tiempo con tu pareja, probablemente estés perjudicando tu relación tanto como tus amistades. A tus amigos les puede molestar y se pueden sentir dolidos y más adelante a ti te puede fastidiar haber invertido tanto tiempo en la relación a costa de tus amistades”. — Anna Poss, terapeuta.

2. Te enteras de las novedades y los logros de tus amigos a través de las redes sociales en vez de oírlo directamente de ellos

“Normalmente sabes si algún amigo encuentra un nuevo trabajo, si se va de escapada o si ha empezado una nueva relación. Si ahora te estás enterando por medio de las redes sociales, quizás tu relación haya afectado a la unión que tenías con tus amigos”. — Marie Land, psicóloga.

3. Cuando estás con tus amigos, solo hablas de tu relación

“Es muy común emocionarse al tener una relación y querer hablar de ella con tus amigos. Mucho. No obstante, conviene recordar que no es el único ni el principal tema de conversación. Asegúrate de preguntar también qué tal les va la vida a tus amigos. Cuando te respondan, trata de seguir la conversación centrada en su respuesta antes de recuperar el centro de atención”. — Wachter.

4. Aunque no hables de tu relación, no dejas de darle vueltas y eso no te deja estar del todo presente con tus amigos

“Deberías ser capaz de seguir una conversación y mostrar interés en lo que les pasa a tus amigos. Si no puedes concentrarte en lo que te cuentan tus amigos y normalmente sí que podrías, quizá tu relación se está interponiendo entre tus amistades y tú”.— Land.

5. Tu pareja te intenta convencer de que pases menos tiempo con tus familiares y amigos (y puede ser una señal temprana de una relación abusiva).

“Aunque es normal que parte del tiempo que en circunstancias normales pasarías con amigos lo pases ahora con tu pareja, lo que no es normal ni sano es que tu pareja te anime a dedicarles menos atención. Una pareja que intenta aislarte o terminar tus lazos con amigos y familiares es una alerta roja y una señal temprana de que es una relación abusiva. Las parejas abusivas tienen mucha destreza manipulando y llegan a ser tan sutiles como para hacerte pensar que ha sido idea tuya pasar menos tiempo con los demás”. — Poss.

6. Tu pareja está celosa de la conexión que tienes con tus amigos

“Mucha gente piensa que es normal que una pareja tenga celos de los amigos porque le quitan tiempo de estar juntos, pero no es normal. En absoluto. Las personas son multifacéticas y complejas. Necesitan muchas relaciones para completar sus muchas complejidades. Hace falta tener familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente que comparta tus aficiones y parejas románticas. Si tu pareja tiene celos de cualquiera de esas relaciones, es un obstáculo. Y, según la intensidad de esos celos, puede ser un síntoma de una relación controladora”. — Aaron Anderson, terapeuta matrimonial y familiar.

7. Tus amigos evitan quedar contigo si va tu pareja y raramente os proponen un plan a los dos

“Si notas que tus amigos no quieren quedar contigo cuando está tu pareja, puede ser porque no les cae bien o porque no les gustas tú cuando estás con tu pareja. Puede ser porque eres diferente cuando estás con tu pareja y no les gusta la persona en la que te conviertes. Si es esto lo que sucede, te conviene mirar en tu interior y preguntarte por qué cambias tanto. O quizás solo sea que no les gusta tu pareja. Sea por el motivo que sea, está afectando a tus amistades.

Si te dicen con frecuencia que tu pareja no puede venir, quizás haya un motivo para ello. Si tus amigos te proponen un plan pero no invitan a tu pareja, significa que tu relación está afectando a tus amistades. En la situación ideal, las parejas encajan bien con los amigos y todo el mundo está a gusto con todos. Si no es tu caso, quizás te veas en la obligación de escoger entre tus amigos y tu pareja tarde o temprano”. ― Anderson.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.