Donald y Melania Trump: los entresijos de un matrimonio poco ortodoxo

Melania Trump es un misterio hasta para sus colaboradores más cercanos. La periodista Mary Jordan, que ha trabajado durante cinco años en su biografía entrevistando a trabajadores de la Casa Blanca, cuenta en el libro The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump que una de sus fuentes la describe como “un fantasma”. La relación actual con su marido, desplantes aparte, también es un misterio. ¿Están enamorados? ¿Es un matrimonio de conveniencia para ambos? Lo único que está claro es que es una pareja poco ortodoxa.