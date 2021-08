Martin Barraud via Getty Images 'Relatos a la sombra': Espérame en el cielo.

Algo, que ciertamente no se nombra

con la palabra azar, rige estas cosas

(Jorge Luis Borges)

En el mismo instante en que Sonia se retuerce en la cama buscando el pulsador de la bomba de morfina, mientras su compañera de habitación vuelve a poner en marcha la cinta de Antonio Machín en el viejo casete de cinco botones; el mismo instante en que siente nítidamente como las agujas de dolor alcanzan el interior de cada hueso y los ligamentos de las articulaciones… en ese mismo instante, la asistenta social lleva a Cica a un rincón y le susurra con ansiedad, con miedo:

-Atiende, capullo: te he conseguido el permiso. Sales en una hora. Y más te vale volver esta noche. Si faltas, me pierdes. Pero yo te hundo la vida, Cica. Te la hundo por mis muertos.

-Tranquila, jefa, que yo vuelvo. Ya le he dicho que sólo quiero despedirme de ella, que no le quedan más que un par de días, me cago en mi puta alma.

Y Cica piensa que la mujer tiene un arreón, sobre todo después de tantos meses sin un vis a vis que llevarse al cuerpo. Y piensa que no le ha gustado el tono con el que ha pronunciado su apodo: “Si piensa que es por la cicatriz, pase. Pero si piensa que va por cicatero, me cago en su puta madre”.

”La gente piensa que las carreras de obstáculos son un chollo para el jinete: ritmo lento y trancos de descanso. Pero no saben que el caballo salta como quiere y que no le importa el equilibrio de quien lo monta. Aunque a mí no me tiró mi caballo, sino ese hijoputa italiano que se cruzó sin necesidad, justo en el momento en que yo salía del obstáculo. Todo el mundo en el paddock lo llamaba Corleone, pero no porque se pareciera a Brando, sino por lo retorcido y descastado. Fue la herradura de su caballo la que me arrancó medio moflete”.

Y mientras intenta no escuchar la machacona voz de melaza de Machín, mientras la loca de la cama de al lado tararea los boleros con la dejadez sin sentido de la demencia, y mientras siente como los poros se le abren y dejan escapar la poca vida que le queda, Sonia recuerda el día en que lo venció.

“Salí de la curva justo detrás de ti. Ibas tan confiado en el galope de tu caballo que no te diste cuenta de que yo había logrado resistir tu cambio de ritmo. Viste la recta limpia y te lanzaste a por ella. Me bastaron cincuenta metros para saber que habías alcanzado la máxima velocidad. Y yo sabía que con aquel handicap, mi tordo podía conseguir una punta todavía más alta. Aún me contuve un poco, vigilando algún ataque inesperado que me secara. Y cuando faltaban menos de doscientos metros, di un solo golpe de fusta y aparecí a tu lado como un fantasma. Tu habías agotado las aguijadas y te tuviste que conformar con verme el culo mientras tu caballo se hundía en el grupo y llegaba colocado por casualidad”.

Para Cica ha sido fácil despistar un destornillador de la ferretería; casi tanto como saltar la cerradura del Mini aparcado al fondo del callejón, lejos de ventanas cotillas o peatones impertinentes. El coche más fácil de abrir en el mejor lugar posible.

Una auténtica putada que sea amarillo, pero no tiene tiempo para respetar sus supersticiones.

La mejor manera de entrar en el local es con agilidad y naturalidad; los que pretenden disimular escrutando estanterías o mirando al suelo por si alguna cámara los graba desde un rincón, tan sólo consiguen avisar de las intenciones. Hay que dar con viveza los cuatro o cinco pasos hasta el mostrador y ponerle el destornillador en el cuello a la panoli de la farmacéutica antes de que cierre el cajón del dinero. Basta una voz para que la vieja que elige medias elásticas se esconda detrás de su bolso, para que la tipa saque los billetes de sus compartimentos (incluso las monedas, pero Cica le grita que se las guarde para el cepillo) y para que el otro idiota de la bata saque las pastillas cuyo nombre ha ladrado. Pena que la cacatúa haya hecho un movimiento en falso y se haya llevado un chirlo en el cuello.

Luego, sólo hay que con salir andando, subirse al coche aparcado en doble fila y arrancar. En ese momento, Cica no es más que otro de tantos que han necesitado una medicina con urgencia. Quién sabe si una gastroenteritis o una subida de tensión. Tal vez un hijo con fiebre repentina.

Ahora que tiene dinero, no se va a privar de un buen almuerzo en un bar: tortilla con pimientos fritos y una caña de vino tinto. A continuación, un bocadillo de jamón y otro vino. Quiere, sobre todo, sentir el crujido de la corteza fresca y la grasa del jamón recién cortado untándole la lengua, aunque sea tan pobre y tramposo como el que el camarero rebaña con dejadez.

Al fin y al cabo, no vale la pena ir pronto. Bastante poca intimidad va a tener en una habitación de la Seguridad Social como para presentarse a la hora en que los médicos hacen su ronda.

El reflejo del cuchillo le trae el recuerdo de aquella otra farmacéutica, la que exhibía en el escaparate el letrero Aquí no se venden preservativos, la mal follada de mirada amarga que guardaba un machete tras la báscula. A aquella le respetó la mierda de colgante de plata que llevaba al cuello, manchado con la efigie de un curacho gafotas.

Luego, un vino más y un cigarrillo fumado con lentitud, mientras recita en voz baja la confesión que no piensa hacerle a Sonia:

“Venías detrás de mí. Yo sabía que habías hecho la mejor monta de tu vida, pero te faltaba caballo. Conocía a aquel tordo falto de fondo, justito para millero. Lo habías llevado como una maestra y sólo mi animal te podía impedir el triunfo, así que agoté los fustazos en la curva, lo exploté antes de tiempo y permití que se desfondara. El resto dependía de que tú supieras leer la situación. Y yo no dudaba que tú sabrías”.

“La primera vez que te vi montar me fijé en cómo culeabas, y no pude evitar gritarte si habías aprendido en un tiovivo, pero aprendiste. Contra todo pronóstico. Eras como el caballo con el vencí por primera vez. Nunca se olvida a ese caballo”.

“Tenía nombre de pasodoble, Danubio Azul, pero andaba como un twist: se cerraba, cambiaba el paso, se abría… pero al entrar en la recta lo puse derecho y no necesité más. Era un ganador que sólo precisaba un camino abierto. Exactamente igual que tú”.

Repite las palabras una y otra vez, en un susurro, cuidando de no llamar la atención. Vino tras vino y cigarrillo tras cigarrillo, paladea su recuerdo durante más de una hora.

Demasiado tiempo.

Sonia pulsa otra vez el botón de la bomba, pero no recibe respuesta. La dosis programada no le basta ya para acallar el grito implacable de sus entrañas, aunque la indiferencia del aparato no le inyectará más calmante hasta dentro de dos horas. La mirada, desenfocada por el dolor, no distingue ya las manchas que devoran su piel. Intenta refugiarse en el recuerdo, hacer de él un delirio, aunque sólo sea para escapar de la serpiente que la corroe por dentro y de la voz de Machín, que vuelve a recitar, por cuarta vez en la mañana, Angelitos negros.

“La primera vez que te vi estabas acarreando balas de paja. Apenas se distinguía tu pelo de albino entre los montones. Fue la cicatriz de la mejilla, como una sonrisa a destiempo, la que me hizo fijarme en ti. Aquel mismo domingo montaste y ganaste, sin dar opción a los demás, a pesar de que tu caballo ni siquiera servía para trotón, un penco de esos a los que se toma el tiempo con un calendario. Decidí que mi único objetivo en el Hipódromo era ganarte. Y tuve que esperar a la última carrera, la que echó el candado a la pista, y a nosotros a la calle, durante años. No me importó. Ya te tenía a ti y el calor de la jeringuilla. En aquel momento no quería más. Ahora no os tengo a ninguno. Tú estás en el talego y el jaco ya me ha matado”.

Cica deja el coche en un descampado tras prometerle al gorrilla unas monedas cuando vuelva con suelto. “Tenía que haber cogido el suelto de la cacatúa, me cago en mi puta vida”.

Entra en la peluquería con el desenfado del vino por delante. Sus pasos son casi baile. Se sienta en el sillón y piensa que está a un corte de pelo y un afeitado de verla de nuevo; piensa, incluso, que, como esté sola en el cuarto del hospital, ni la sonda la va a librar de un viaje bien echado.

En su alegría, ni siquiera se percata del televisor encendido en el que se suceden los letreros escandalosos atravesando su fotografía: “Atraca una farmacia tras fugarse de la cárcel y hiere a la farmacéutica”.

Y piensa, o quizás la ligereza del vino le hace murmurar, que hay que ser hija de puta para llamar herida a ese pinchacito. Que se lo cure, que no le falta esparadrapo. Y que de paso se ponga uno en la boca.

El barbero escruta su rostro mientras extiende el jabón; la mano casi se detiene al llegar al rayajo que divide el carrillo. El movimiento de la brocha lo investiga, lo fotografía.

-Así me gusta, jefe, con mimo.

El barbero sonríe.

-Voy a dejarle un minuto para que se abran los poros. De paso, cruzo la calle para echar la quiniela, que me cierran.

-Tranqui, jefe. Y el Atleti ganador, que no me entere yo de otra cosa.

-A ver, mamá, deja el casete, que molestas a la señorita. Para un poquito, por favor. Mira, ponemos la televisión, que van a dar las noticias. Por aquí tengo que tener alguna moneda.

La vieja se aferra al magnetófono con más cansancio que furia. Sonia gime, quizás por dolor, quizás por hartazgo. La hija habla con el tono monótono de años de desesperación.

-Mira, mamá que va a salir lo del atracador que ha matado la policía. Uno que se había fugado hoy de la cárcel y ya había asaltado una farmacia. El tío cachazas se ha metido a cortarse el pelo. Menos mal que el peluquero lo ha reconocido y ha llamado a la policía.

Sonia ni siquiera se molesta en levantar la mirada hacia el televisor para comprobar el tajo de color vinoso en la mejilla. Sabe que es él, y sabe por qué ha entrado en la peluquería, y por qué ha hecho el movimiento que ha disparado las armas de los maderos como un resorte.

-¡En esta me has ganado por un morro, Cica! ¡Pero te va a durar poco el alegrón!

Lo demás son alaridos, aullidos de dolor y rabia, crujidos de cables y sondas al ser arrancados del guiñapo que fue una vez cuerpo de jocketa. Cuando se libera, Sonia estrella la cabeza una y otra vez contra la barandilla metálica.

La hija de la anciana sale al pasillo pidiendo ayuda a gritos. Su madre llora, balbucea, se tapa los oídos, tiembla. Coge el casete, se aferra a él como si fuera la memoria que ya no tiene y pulsa la tecla de marcha.