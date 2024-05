A Teresa Rabal no le hace falta alzar la voz para mandar este potente mensaje al PP y Vox

Teresa Rabal, hija de Francisco Rabal y Asunción Balaguer, ha mandado un potente mensaje tras la decisión del Ayuntamiento de Alpedrete, en manos del PP y de Vox, de retirar el nombre del matrimonio del callejero y de la Casa de la Cultura del municipio.

"Debe de ser una presión que tiene el alcalde, pero es tan responsable como el que hace la presión, evidentemente", ha señalado Teresa Rabal en Más Vale Tarde, de La Sexta.

"Nosotros lo que pedimos es que echen marcha atrás porque mi padre no ha matado a nadie ni mi madre tampoco. No ha sido un terrorista, ni muchísimo menos, han sido dos actores con una trascendencia internacional importantísima. Y quitarles el nombre me parece un ataque a la cultura", ha subrayado.

Para Rabal, "esto va a tener un antes y un después": "Es que si lo aceptamos va a ocurrir en otros casos y eso es lo verdaderamente grave. Por eso estamos aquí, convocando una concentración pacífica el sábado, sin insultos".

"Nosotros no insultamos a nadie. La amenaza y el insulto lo ha cometido él, el escándalo lo ha cometido él. Nosotros estamos en pleno derecho de informarlo a toda España, a todos los medios y de que todo el mundo tome conciencia de que la cultura no se toca"; ha insistido.

Los hermanos Rabal Balaguer han pedido una rectificación al Consistorio, al tiempo que han señalado "no entender" los motivos de sacar los nombres de sus padres del callejero de la localidad.

"Cuando mi padre murió en Burdeos, Rajoy y Aznar fletaron un avión para poder traerlo de vuelta. ¿Cómo se explica que el PP quite ahora los nombres?", ha preguntado Teresa Rabal.