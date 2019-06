Remenja’mmm... recómeme (o cómo los restaurantes luchan contra el despilfarro de alimentos)

“Si yo fuera un cubo de basura, os hablaría de panecillos mordisqueados y abandonados a su suerte. De espaguetis envueltos en una lluvia de tomate. Entonaría también el blues de la lechuga. Os recitaría el naufragio del bistec de ternera, sumergido en una charca de patatas gratinadas. Y os contaría el periplo de un postre exquisito, horneado con mimo, que partió de la cocina a la mesa. Allí, tras un suspiro –“buf, no puedo más, no tenía que haberlo pedido”-, enmudeció, y emprendió el camino de vuelta, taciturno, hasta que acabó en el fondo de mi alma (de cubo), entre plásticos y cáscaras” (Los tomates de verdad son feos).

Lo he escrito una y mil veces, pero no me cansaré de repetirlo: mientras en el mundo una de cada nueve personas pasa hambre, un tercio de los alimentos que producimos acaban siendo despilfarrados. Sí, hay gente hambrienta y a la vez derrochamos comida. Sin ir más lejos, en los restaurantes. En España, y según el informe Abra los ojos ante los desperdicios (que data del año 2011), cada restaurante deshecha al día 2,5 kilos de comida. Eso significa que en un año se amontonan más de 63.000 toneladas de comida en los cubos de basura de unos establecimientos cuya finalidad es la de dar de comer. El despilfarro se debe, por un lado, a la mala previsión de los propios restaurantes a la hora de hacer la compra, pero por otro lado los comensales también contribuimos a esta sinfonía del derroche con todos los alimentos que dejamos en el plato (“buf, no puedo más, no tenía que haberlo pedido”).