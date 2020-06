Claves: qué está pasando con las residencias de la Comunidad de Madrid

En el mensaje, al que ha accedido El País , Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y también le advirtió de que si se les negaba el auxilio, el Ejecutivo incurriría “en una discriminación de graves consecuencias legales”.

La gestión de las residencias durante la crisis sanitaria en Madrid ha sido una fuente constante de roces entre Ciudadanos y PP, los dos socios del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso . El consejero de políticas sociales, Alberto Reyero, de Cs, pidió el 22 de marzo vía mail ayuda a su colega de Sanidad, del PP. Se sentía impotente ante la dificultad de contener el virus entre los centros de ancianos. Pero no obtuvo respuesta.

Instrucción del parte de alta de una mujer de 80 años supuestamente afectada por la covid-19 que no fue atendida

Hace dos semanas El Confidencial adelantó el caso de una mujer menor de 80 años que fue rechazada el pasado 25 de marzo en las urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla, al que acudió con una neumonía bilateral. La anciana, que según el juicio clínico era un caso “probable” de covid-19, murió tres días después en la residencia.

“Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Ese fue el aviso que se escribió en el parte de alta de la mujer. El consejero de Sanidad, no obstante, se apresuró a decir en la Asamblea que no iba a admitir que se instrumentalizara el caso de Parla “para elevarlo al nivel de categoría”, porque “además de faltar a la verdad, entraña otro tipo de responsabilidades”.

Los protocolos definitivos de actuación en las residencias se enviaron el 25 de marzo a los centros socio-sanitarios y contaban con el consenso de los coordinadores de Geriatría de los hospitales de la red pública de Madrid, según Ruiz Escudero. Y en ellos, dice, se especifica que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico.

¿Qué consecuencias está teniendo en el seno del Gobierno madrileño?

Las responsabilidades políticas por el drama de las residencias enfrentan a naranjas y populares desde que Díaz Ayuso retirara la competencia de la gestión de los centros socio-sanitarios a Reyero el pasado 27 de marzo, alegando que estaba “descontenta” con cómo había abordado la crisis su consejero de Cs.

Reyero insistió con nuevos escritos a Escudero el 31 de marzo y el 11 de abril e inició entonces una campaña de presión contra el consejero de Sanidad. El 14 de abril, el consejero de Ciudadanos criticó en una entrevista en la Cadena SER que Sanidad iniciara el “repliegue sanitario”, en lugar de enviar a los profesionales sanitarios a las residencias.