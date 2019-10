Respeto por los demócratas, no por Franco

Franco ya no descansará una noche más en el Valle de los Caídos. Un pequeño paso para la historia de España pero un gran salto para la demócratas. Porque su salida de la feísima mole granítica representa no una victoria, sino una decisión lógica para cualquier persona —sea de la ideología que sea— que sienta un mínimo de respeto hacia la democracia, reniegue de las dictaduras y defienda la justicia.

Dejados de lado todos aquellos a los que el traslado directamente les irrita o indigna (con su pan se lo coman), generan más preocupación todos aquellos —Rivera, Casado y Abascal, sin ir más lejos, o centenares de personas en la redes sociales— que hacen encomiables ejercicios de contención para no decir lo que aparentemente piensan: que rechazan la exhumación del dictador. Se acogen invariablemente a fórmulas tan sobadas y gastadas que ya han dejado de ser creíbles. Ya saben: que no se deben reabrir las heridas o que todo lo que concierne a Franco es cosa del pasado y hay que dirigir las preocupaciones al presente y al futuro. El problema es que la Justicia, con mayúsculas, no entiende ni de años ni de décadas. La Justicia es o no es.