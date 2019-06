Una reunión de Alcohólicos Anónimos, desde dentro: "Pensaba que la única solución era morirme"

Lo que les trajo hasta aquí no fue lo mismo en todos los casos —“el miedo a volverme loca”, “la desesperación”, “la esperanza de que aquí me enseñaran a beber”— y sus expectativas tampoco se correspondían con lo que encontraron en las reuniones —“creía que esto era como una secta”, “pensaba que me iba a encontrar una panda de borrachos desesperados”—; pero si hay algo en lo que están de acuerdo es que Alcohólicos Anónimos (A.A.) les salvó la vida. “Ahora me quiero”; “desde que estoy aquí, he aprendido a vivir con alegría”.

Vicio, alergia, culpa y estigma son cuatro de las palabras que más se repiten. ‘Vicio’, porque el alcoholismo se confunde con eso, mientras que en realidad es una enfermedad “crónica e incurable”: “No somos unos depravados. No tenemos una adicción por gusto”. ‘Alergia’, porque el alcoholismo es comparable con una intolerancia alimentaria o una “reacción anormal a una sustancia”: “Si descubres que las fresas o las ostras te dan alergia y te sientan mal, aprendes que no tienes que comerlas”. ‘Culpa’, por la carga que los miembros llevaban años acarreando y de la que se liberaron en A.A. al comprender que ellos no han elegido tener esa enfermedad: “No entendía por qué, si cada mañana me repetía que no iba a volver a beber, por la noche me emborrachaba como si nada”; “yo no quería ser alcohólica, no lo busqué”. Y ‘estigma’: “Nadie te mira mal cuando dices que tienes diabetes, pero sí cuando cuentas que eres alcohólico”.

Su caso es particular, no sólo por la precocidad y el entorno desestructurado —“con 6 años me tocaba ir a buscar a mi padre a los bares y a los prostíbulos”—, sino porque un día de repente sintió que el que tenía entre las manos sería el último whisky con Coca-Cola que se tomaría. Y así fue. Sin recaídas, algo que no suele ocurrir.

Muchos de los miembros de Alcohólicos Anónimos pasaron por otras terapias antes de aterrizar aquí. “Mi psiquiatra nunca me dijo que era alcohólica, eso lo descubrí al entrar por esta puerta y escuchar las historias de mis compañeros”, explica Gema. “Aquí puedo contar cómo me siento y la gente me entiende. Fuera no, porque no son alcohólicos, por suerte”.

“Esta vez está funcionando. Llevo 11 meses y creo que he venido para quedarme. Menos mal que el único requisito para entrar es querer dejar de beber, porque, si no, en otro sitio me habrían dado una patada”, bromea, en alusión a que es transexual y tiene experiencia en discriminación y rechazos.

Rosa (nombre ficticio) no es la única que habla del alcohol como “anestesia”. Sara confiesa que entró a Alcohólicos Anónimos “derrotada”: “Aceptando que mi vida era ingobernable y que soy alcohólica”. Hoy agradece que el programa le haya enseñado “a vivir, a ser feliz sin el alcohol o las drogas, sin necesidad de esa anestesia”. “Si no aprendes eso, puedes dejar de beber y ser infeliz. Es lo que llamamos la borrachera seca: no estás bebiendo, pero estás como una cabra”, reflexiona.

“Yo me había jurado y perjurado mil veces que no iba a volver a beber, pero al final caía y me sentía una fracasada. Cuando vine aquí y me explicaron que sólo durante las siguientes 24 horas no iba a beber esa primera copa, me permitió no estar pensando todo el tiempo en el pasado ni morirme de miedo por el futuro. Así se me hizo más fácil”, reconoce María.

“Sólo por hoy, no voy a beber” es lo que se prometen los miembros de Alcohólicos Anónimos cada mañana al levantarse, haciendo honor al mantra de la asociación: “Por 24 horas”. De ahí que, antes de contar su testimonio en la reunión, se presenten con la coletilla “y hoy no he bebido” seguida de su nombre y al terminar se despidan con un “felices 24 horas”. “Aprendes a dejar pasar esa copa, sólo por 24 horas”, señalan.

“Después de cuatro años de tratamiento, mi psiquiatra se cansó de mis recaídas. Y en realidad recaía porque no sabía vivir, no sabía enfrentarme a la vida diaria”, relata Gema. “Cualquier cosa se me hace un mundo: yo no quiero sufrir, quiero esconderme del dolor. Había un tiempo que estaba bien y, cuando aparecía algo malo en mi vida, volvía a refugiarme en el alcohol”. Por eso los profesionales insisten en lo importante que es acudir a una asociación cuando el tratamiento médico ha finalizado. “El alcoholismo no se soluciona solo. En la dinámica de grupo se enseñan estrategias complementarias, soluciones que a unos les han funcionado y pueden funcionarte a ti también a la larga”, sostiene el psiquiatra Gabriel Rubio.

Su testimonio es uno de los muchos en los que la inseguridad y los miedos resultan recurrentes, y tal vez estos se encuentren en la base de su alcoholismo. “Empecé muy joven a beber. Con 14 años tenía una depresión profundísima, una anorexia muy fuerte, y el primer día que bebí, me pareció la bomba. Estaba hecha polvo y los compañeros me dijeron: ‘No vamos al instituto, nos vamos a la bodega’. Uno de mis grandes problemas era gustar a los demás y probar esas cervezas fue para mí como una varita mágica: ya me daban igual los exámenes, los problemas, todo. Fue tan poderoso para mí que ya no me imaginaba poder vivir sin esa sensación. Y no paré, hasta el punto de que empecé a consumir otras sustancias porque me permitían seguir bebiendo”.

María narra que al poco tiempo entró en centros de desintoxicación que le “salvaron la vida”. “Pero dejaba de consumir y cuando salía a la calle, me volvían todos los miedos. Al final acababa consumiendo y bebiendo, porque no sabía gestionar todo eso”, puntualiza. “Aquí me explicaron que era yo quien tenía que cambiar. Era la parte espiritual, un profundo cambio interior, lo que necesitaba. La María de entonces no sabía vivir en esta sociedad. Con el programa de 12 pasos me daban las pautas para ese cambio, como una cartilla. Fue una maravilla, como si me lo hubieran dado todo el bandeja”, recuerda. “Antes tenía una dificultad y me la bebía. Aquí he aprendido a gestionarlas”.