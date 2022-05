Revilla augura el futuro de la política y aclara lo que le preocupa de Feijóo

Tras esto, ha expresado que, “salvo que ocurriera algo extraordinario”, él ve llegar al líder del PP Alberto Núñez Feijóo . “Lo que me preocupa es que venga de la mano de Vox”, ha señalado entonces. Y ha añadido que el partido de Santiago Abascal “es un partido muy respetable, democrático o lo que quieras”, pero para él tiene ideas que le preocupan mucho.

“Pues imagínate que ahora me digan que es que pertenecemos a Castilla y León y que tenemos que ser la provincia de no sé qué, y volver a perder el nombre de Cantabria, vamos... me niego a morirme”, ha contado el presidente cántabro. “Me vuelvo loco”, ha remarcado.