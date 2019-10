¿Revolución sin cuerpo?

El escritor Alessandro Baricco, en The game, da vuelta un argumento habitual: no habría sido la revolución digital lo que nos cambió, sino una decisión previa. La de una generación en fuga, que huyó del siglo XX, cuyos horrores fueron producto de un proyecto de futuro basado en ideas, que terminaron en ideologías obsesionadas con las fronteras y la demarcación de límites. De esa decisión nació un invento clave, la web, cumpliendo el sueño de un mundo sin muros, un espacio abierto de libre circulación y libre de la linealidad de las instituciones políticas tradicionales.

Un dato a considerar es que los colonizadores de la nueva imagen del futuro no traen consigo una teoría del mundo, son principalmente ingenieros, hombres pragmáticos y enfocados en soluciones técnicas (sin calcular los costos sociales de ello). Es fácil verificar que no son las humanidades las disciplinas que aparecen en las portadas de las revistas del poder: la nueva élite es masculina, técnica y racional. Y a estas alturas ya van traicionando el espíritu inicial del mundo libre virtual. Según Baricco, en 2011 el uso de las apps superó a la web, volviendo a la lógica de la propiedad y, como vemos, a las grandes ansias de monopolio.

Lo que no cambió respecto del siglo precedente es la fantasía masculina, siempre fálica, como una prótesis de la fragilidad humana (el transhumanismo es una disputa con los límites de la vida y la muerte). No se trata de alguna superioridad moral femenina, sino que sencillamente lo femenino tiene una relación más orgánica a la vulnerabilidad: no la oculta, ni debe disimularla a través de pruebas de potencia.

Permítanme una breve digresión sobre la diferencia entre la fantasía y la imaginación. La primera es hacia arriba, vertical, por eso puede volverse megalómana. La imaginación, por el contrario, va a ras de suelo, requiere de otros cuerpos, es un quehacer con lo dado. Me atrevo a decir que esta revolución tiene mucho de fantasía antes que de imaginación. Puede prescindir del cuerpo. Porque su soporte es lo digital, es decir la traducción de la información a secuencias de dos cifras o y 1, on y off, sí y no.

¿Conocido? Aunque la imagen del mundo sea fluida y múltiple, la subjetividad está colonizada por la lógica binaria.