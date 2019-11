El rifirrafe entre Juan Ramón Lucas y Ortega Smith: "Ustedes atacan la libertad de expresión"

Poco a poco, la conversación ha ido generando más enfrentamiento entre ambos: “Ustedes tienen la piel muy fina con las críticas”, ha inquirido Lucas, a lo que el político y abogado ha negado la mayor: “Si tuviéramos la piel muy fina no hubiéramos dado abasto de querellas contra medios. Ningún partido ha sufrido lo que Vox”. Y ha ido más allá: “Si las difamaciones se tornan en calumnias acudiremos a los tribunales”.

El veto de la formación ultraderechista a varios medios, entre ellos El HuffPost , seguirá vigente. Lo ha anunciado esta tarde Santiago Abascal y su número dos no iba a ser menos. A preguntas del periodista, ha señalado que “seguiremos limitando la entrada a los medios que difaman; hasta ahí podíamos llegar. Entra quien nosotros creemos que se merece entrar”.

Tras varios minutos de evidente desencuentro, el presentador de La Brújula ha mostrado su intención de cambiar el tercio, no sin dejar antes unas últimas reflexiones: “No vamos a monopolizar la entrevista en este toma y daca sobre la libertad de expresión”.

“No, no, es que esto no va de libertad de expresión”, le ha cortado tajante Ortega Smith, que se ha encontrado con réplica inmediata de Juan Ramón Lucas: “Ustedes atentan contra la libertad de expresión”.

Visiblemente molesto, el representante de Vox ha acusado al periodista de “generalizar”: “Nosotros somos grandes defensores del pluralismo informativo de los medios. No lo lleve a la generalización. Si de 75 medios limitas a dos [NDR: que no son dos, somos más] es que no vas contra la libertad de expresión”.

Y se ha quedado tan ancho.