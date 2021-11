Todas las mujeres hemos sentido alguna vez miedo al ir a casa por la noche, cuando llegamos al portal, cuando subimos al ascensor. Y hemos llegado por fin a casa sanas y salvas. ¿Salvas? ¿De verdad?

En las últimas semanas, gracias a varias iniciativas en redes sociales que se inspiran en movilizaciones en Bélgica y Londres, #DenunciaTuBar, se están visibilizando situaciones de abuso y agresiones sexuales que sufren mujeres de toda España, incluida Madrid, por sumisión química (hombres que dejan a la mujer fuera de juego poniéndole droga en la bebida).

También han hecho que trascienda el dato de que, en lo que llevamos de 2021, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en Madrid un 22,7%. Ningún otro tipo de delito ha crecido en esta proporción alarmante, hablamos de mujeres que han sido agredidas o violadas en un ejercicio de fuerza y humillación sistemática.

Datos terribles que aun así no reflejan del todo la situación real, porque las mujeres no estamos a salvo en la calle, pero tampoco en casa. Para saber quién agrede a las mujeres, tenemos que remontarnos a la macroencuesta del Ministerio de Igualdad de 2019. Un 8,9% ha sufrido violencia sexual de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida, mientras que el 6,5% la ha sufrido de alguna persona con la que no tenía una relación de pareja. Los agresores fueron en el 21,6% de los casos un familiar hombre, el 49% un amigo o conocido y el 39,1% un hombre desconocido. Es decir, el peligro de ser violadas es muy grande en tu propia casa y en casas en las que crees que estás segura.