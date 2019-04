El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha dicho este viernes que no le parece justo que Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma en fase terminal, haya tenido que llegar a ese punto y haya sido detenido por ello. “Si tu mujer, tu hija o tu marido está sufriendo de esa manera... Yo no puedo poner la mano en el fuego de que yo no haría lo mismo que ese hombre”, ha declarado.



En el Foro ABC-Deloitte, Rivera ha afirmado que, ante una coyuntura como esa ―María José Carrasco ya había expresado su deseo de morir pero no podía suicidarse por sí misma―, no se puede opinar desde fuera y “decir lo que tiene que hacer cada uno”.



“En una situación así me gustaría tener una ley de muerte digna y una ley de eutanasia, por si tuviera que ejercer ese derecho”, ha indicado. Por ello, ha abogado por dejar de “mirar hacia otro lado” y regular la eutanasia, para no ver a una persona detenida “en una situación tan delicada” o evitar que un médico tenga que “jugarse el tipo por dar morfina a un enfermo”.



Según ha manifestado, hay mucha gente que está sufriendo y “el sufrimiento no tiene ideologías y la caridad tampoco”. ”¿A quién no se le ha muerto un enfermo que ha estado sufriendo y el médico no puede hacer nada?”, ha planteado tras recordar que el PP está en contra de permitir la eutanasia.



Por ello, el presidente de Ciudadanos ha apostado por “regular la muerte digna” -la proposición de ley de cuidados paliativos que impulsó su partido- con código sancionador incluido, y apoyar también una ley de eutanasia.