Rocío Carrasco: "No le importa nadie en el mundo, nadie más que él y el dinero"

MEDIASET Rocío Carrasco en el capítulo 12 de su docuserie.

En Mediaset lo anunciaron como la entrevista que llegaba “para desmontar la gran mentira de la prensa rosa”. Y la predicción no se ha equivocado. La docuserie protagonizada por Rocío Carrasco ha supuesto un antes y un después en la crónica rosa, pero también ha abierto nuevas brechas en el debate sobre violencia de género en nuestra sociedad.

Desde el pasado 21 de marzo, el largo y detallado relato de la protagonista, unas veces desgarrador y otras contundente, no ha dejado indiferente a nadie. Dos meses después, el documental concluye con la entrega titulada En el punto de partida. Y lo ha hecho así.

“Me avergüenzo de lo que hice”

Mismo escenario, mismo traje, mismo maquillaje. En el último episodio de la docuserie Rocío Carrasco ha mantenido intacta su imagen para comenzar explicando por qué decidió contar la verdad y por qué para seguir viva.

“Se llama así porque necesito contar la verdad de 20 años, pese a costarme la vida porque nunca he querido hacerlo. Necesito quitarme mucho peso de una mochila y, sobre todo, necesito empezar a vivir y no seguir malviviendo como he hecho hasta ahora”, ha comenzado explicando..

La segunda parte del título tiene otra razón: lo acontecido el 5 de agosto de 2019, el día que decidió quitarse la vida. Como ya contó en el episodio 0, en esos días le habían contado que su hija, Rocío Flores, iba a ir a defender a su padre al plató del reality Gran Hermano Vip del que era concursante.

“Yo vengo de estar hundida durante mucho tiempo, de tener que hacer un ejercicio descomunal cada vez que salía a la calle, de no poder desarrollar mi vida normal, de no querer tener nada que ver con nada ni con nadie. Cuando me llega esa noticia, por mi cabeza empiezan a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima. Pero ya con un elemento mayor, que era mi hija en un plató defendiendo a su padre”, ha contado.

Carrasco ha reconocido que no estaba preparada para ver a su hija en en la televisión después de siete años sin tener ningún contacto con ella y de lo que había pasado, “pero mucho menos para ver lo que iba a defender”. “No quería volver a sentir miedo, no quería volver a sentir vergüenza, no quería volver a sentirme cuestionada por todo el mundo. Y no quería vivir en esas circunstancias”, ha confesado desolada. Por eso decidió que no quería seguir viviendo: “Había llegado el momento de que todo se terminara y la única manera de que se terminara era quitándome de en medio”.

Rocío Carrasco, impotente, pedía el fin de toso eso: “Yo no le veía el final a esto. Yo no veo que nadie haga nada. Yo sólo pedía que no pudiera volver a seguir maltratándome”.

Cuando comienza a tener conciencia de lo sucedido, de lo que había hecho, estaba ingresada en un hospital especializado y ahí supo que lo que pretendía “era una soberana putada para los míos”. Pero insiste en que no quería volver a sentirse mala madre y que no quería sentir el dolor de haber perdido las dos cosas más importantes de su vida. “Es una acción cobarde, egoísta y de la que me avergüenzo, pero es la puta realidad”, ha concluido.

Se marchó del hospital porque le avisaron de que había alguien de prensa merodeando por el parque. “Mi casa era el único sitio donde me sentía segura y quería irme Y no me esperé a que me dieran el alta, me fui”.

Ante el juzgado se presentó ese informe médico para intentar reabrir el procedimiento de lesiones psicológicas interpuesto en 2017. Y así, puesto en sede judicial, ese informe llegó a manos de Antonio David Flores. “En ese momento, él está dentro de la casa y coincide con la visita de su hija a la casa. Ella entonces le dice a su padre: ’No te preocupes, está todo mejor de lo que lo dejaste”, ha narrado dolida. Esas palabras de su hija le hicieron un especial daño, pensando que se refería a que su intento de suicidio no había sido recibido con preocupación por el entorno e incluso lo habían interpretado como una buena noticia.

Meses después, a oídos de la hija de La más grande llegó la información de que su exmarido había ofrecido ese informe a dos revistas. Ambas publicaciones lo rechazaron.

“Fue entones cuando empecé a madurar la idea de que ya había tocado fondo y nada ni nadie se merecía darle el gusto de quitarme de en medio”. En ese momento cambió su actitud: esto no tenía que haber sucedido ni puede volver a suceder.

“Dejé de reconocer a mi hija”

“¿Viste a tu hija defender a su padre en GH Vip?”, le pregunta la directora del programa, Ana Isabel Peces. “Mentiría si dijese que no he visto alguna imagen”, ha reconocido. Pero también ha querido dejar claro que ella ya no veía a su hija en esas imágenes: “Dejé de reconocerla el 27 de julio de 2012”.

Con esas primeras apariciones televisivas, Rocío Flores se convirtió en uno de los personajes más mimados y queridos del universo Mediaset. “Al final es para lo que la ha educado”, ha sentenciado Carrasco. Fueron muchos los que llegaron a comparar a Rocío Flores con su abuela, Rocío Jurado, por su actitud ante el público y su desparpajo.”¿Se parecen en algo tu hija y tu madre?”, le preguntan a la protagonista. “No, ojalá, si se hubiese parecido la historia hubiese sido completamente diferente”, ha contestado. “¿Sigues viendo los ojos de tu padre cuando la miras?”. “ No, esos ojos los veía cuando era peque. Te vuelvo a repetir que yo dejé de reconocerla el 27 de julio de 2012”, ha insistido Rocío Carrasco.

En mayo de 2020, el portal Vanitatis publicó íntegramente la sentencia que condenó a Rocñio Flores por malos tratos a su madre. Rocio Flores asegura que ella no fue quien la filtró. Y cuando digo yo, digo mi casa”, puntualiza. Según la protagonista ella sí que intentó en ese momento protegerla de las consecuencias de que eso se hiera público. “Es mi obligación. Yo soy su madre, por mucho que ella diga que su madre es Olga”.

Conocida la sentencia , las redes sociales arremetieron contra ella considerándola una niña que bien podría haber protagonizado el programa Hermano Mayor. “No sé si a la sentencia del Tribunal de Menores se le puede llamar así”, ha afirmado duramente Rocío Carrasco..

“A su padre no le ha importado exponerla públicamente, sabiendo lo que tenía detrás. Sabiendo que esa información, por H o por B iba a salir. Sin importarle las consecuencias que eso le iba a traer a su hija”, ha arremetido contra el padre de su hija. “Un buen padre eso no lo hace con un hijo y lo expone ahí públicamente, sabiendo lo que sabe”, ha increpado a Antonio David Flores. “No le importa nadie en el mundo, nadie más que él y el dinero. Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores”, le ha sentenciado.

“¿Lo echan en Netflix?”, contestó la hija de Pedro Carrasco al periodista que le preguntó si iba a seguir la participación de su hija en Supervivientes. Una declaración que hizo correr ríos de tinta en todos los programas y que fue muy criticada. “Yo no considero que sea un comentario desafortunado. Fue un arma mía para poder abordar lo más tranquila y lo más serenamente posible esa pregunta”, ha querido explicar.