Roger Torrent, presidente del Parlament: "Ayer sentí vergüenza de toda la Cámara"

Según Torrent, la imagen del parlament “no se corresponde con la sociedad catalana ni con lo que pasa en las calles, donde hay una convivencia evidente, y eso ayer no se reflejó en el Parlament”.

“Cuando uno preside el Parlament no se imagina que tenga que gestionar situaciones como esta, pero es mi responsabilidad”, ha admitido Torrent, quien ha tildado de “espectáculo lamentable” las imágenes de la bronca parlamentaria.

Entrando al debate “de fondo”, Torrent ha planteado una doble reflexión sobre dos asuntos “preocupantes”. “El respeto institucional, no permitiré jamás que no se mantenga el respeto institucional. No se puede decir que el presidente de la Generalitat gestiona comandos”, ha advertido.

Y, en un mensaje a Ciudadanos, cuya portavoz utilizó una fotografía del atentado de ETA en Vic durante el debate de este miércoles, Torrent ha calificado de “inmoral” que “se utilice el terrorismo con finalidades partidistas”. “Hay una voluntad manifiesta de intentar asociar independentismo a la violencia”, ha lamentado.

“El independentismo que nosotros defendemos siempre ha sido pacífico”, ha asegurado Torrent, quien ha asegurado que él “siempre” condena la violencia. “Cualquier voluntad de defender unas ideas políticas con la violencia me tendrá enfrente”.