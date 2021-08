El puñetazo de Watts a Jagger y otras anécdotas de puro 'rock and roll' de los Rolling Stones

El día que Richards se esnifó las cenizas de su padre

Esta anécdota divaga entre la realidad y la leyenda urbana. Él mismo lo confesó en la revista NME en 2007 cuando respondió a la pregunta de qué era lo más raro que se había esnifado.

″Él fue incinerado y no pude resistir hacerme un tirito (dosis para esnifar) con él. A mi padre no le habría molestado, no le importaba una mierda. Me sentó bien, todavía estoy vivo”, dijo entonces. Meses después, en otra entrevista en Daily Mail aseguró que les había pedido a sus hijos que hicieran lo mismo con él.

En su biografía Vida, Richards admitió que estas declaraciones eran una broma, pero no llegó a negarlo. “Como perro viejo que soy, dije que [la declaración a NME] y se sacó de contexto. Ni lo negué ni lo admití. La verdad del asunto es que después de tener las cenizas de mi padre en una urna negra durante seis años, porque no tuve fuerzas para esparcirla a los vientos, finalmente planté un robusto roble inglés para esparcirlo alrededor. Y cuando quité la tapa, un hilo de las cenizas se volaron y cayó en la mesa. No podía simplemente limpiarlo, así que pasé mi dedo por encima y me esnifé el residuo. Cenizas a cenizas, de padre a hijo”, detalló en el texto.

Esta no es la única leyenda que corre con respecto al guitarrista, del que también se bromea sobre su caída del cocotero en 2006 y su supuesta transfusión sanguínea anual para limpiar las sustancias estupefacientes.

Cuando lo intentaron en el cine...y no salió bien

Tanto Richards como Jagger han protagonizado numerosas cintas en la gran pantalla. Eso sí, su experiencia no ha sido del todo buena.

Jagger se estrenó en 1969 en la cinta Ned Kelly grabada en Australia. En la grabación, según cuenta, “tenía que disparar a un montón de policías” y la pistola de fogueo que utilizaba se averió y disparó contra sus dedos índice y corazón. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y aprovechó la recuperación de la lesión para componer Brown Sugar.