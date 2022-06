Rosa Olucha, mujer de Santi Millán: "Estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él"

Rosa Olucha , mujer de Santi Millán, se ha pronunciado después de que se filtrara un vídeo íntimo del presentador manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era ella. Lo ha hecho en Instagram a través de stories , donde ha salido en defensa de Millán y ha recordado que la difusión de este tipo de contenidos puede ser un delito .

“A todos los que me preguntáis ‘cómo estás’ o me decís cosas del tipo ‘lo siento, tienes todo mi apoyo’, os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más”, ha comenzado diciendo.

En una segunda publicación, Olucha ha dejado claro que ella no es ninguna víctima: “No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya”.