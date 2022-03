Rosalía aclara a qué se refiere con hacer "un 'tape' modo Spike" en 'Hentai'

Finalmente en una entrevista con Genius ha aclarado que se trata de Spike Jonze, del que vio muchas películas durante el confinamiento, época en la que compuso parte de Motomami. “Me gusta especialmente Her, me encanta El ladrón de orquídeas, me gusta mucho también Cómo ser John Malkovich. Entonces quise hacerle así una refe”, explica.

“Me parece muy sexy un piercing así. Sí. Me parece super sexy. No sé si para hacérmelo yo. Cuando lo veo digo ‘uf, a lo mejor es un poco doloroso, ¿no?’ Una vez me hice los dos de los pezones y de ahí ya no pasé. Honestamente me parece muy sexy, cuando lo veo digo ‘yes’, pero no sé si para hacérmelo yo”, detalla en el vídeo.