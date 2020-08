RTVE: 64 años de una corporación "sin transparencia"

“Llevamos muchos años defendiendo el servicio público, independientemente de quién gobierne. Hay que acabar con una serie de prácticas que no son propias de un Estado democrático y de una televisión pública”, explica uno de ellos, que forma parte del sindicato Comisiones Obreras.

Con ello se refiere, como otros compañeros con los que ha hablado este medio, a la “opacidad”, a la “falta de transparencia”. Un ejemplo claro: la BBC —el servicio público de radio y televisión de Reino Unido— publica en su página web quiénes son sus altos cargos , por qué existe la función que desempeñan, sus currículos, por qué ocupan ese puesto, su foto y su sueldo . La cadena italiana RAI también lo hace . Esto, lamentan, no ocurre en la corporación española.

“Es una institución que mueve cerca de 1.200 millones de euros y no sabemos ni el sueldo de los directivos. Ha tenido que ser una demanda popular la que ha ido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para solicitarlo”, se queja uno de los redactores de TVE.

En la etapa anterior a Rosa María Mateo, aseguran, RTVE se negó a hacerlo, y en la actual también. Finalmente, el Tribunal Supremo dictó a favor de la transparencia. ”¿Sabes lo que ha pasado? Nada. No se han publicado”, explica otro trabajador del ente.

Los opacos salarios de los directivos

Según apuntan, los altos cargos cobran un salario base y tienen incrementos que nadie conoce: “De vez en cuando aparecen porque uno se ha enfadado con otro y dicen ’este año este directivo se ha puesto un plus de productividad de 20.000 euros”.

No son cifras escandalosas teniendo en cuenta que, como también señalan, entre los directivos fuera de convenio, el que menos gana cobra más que lo que dice la ley para los funcionarios públicos. “Más de 105.000 euros. Todos ganan más. Lo sabemos porque alguna vez nos ha llegado alguna nómina a las manos. Si eso es correcto, no pasa nada, pero lo que yo gano lo sabe Hacienda y es público”, afirma uno de los trabajadores de la corporación.

Actualmente hay 168 directivos en la casa, algunos de ellos “recomendados de políticos, gente que no tiene ni idea de la empresa, que gana un sueldo de 200.000 euros al año. Conozco a más de uno”, indica otro de ellos.

Fuentes de RTVE consultadas por El HuffPost aseguran que los sueldos de los directivos son transparentes porque dependen de los Presupuestos Generales del Estado, pero que no se publican con nombre y apellidos. “Todos los gastos de RTVE están registrados en el Tribunal de cuentas”, aclaran. Sin embargo, RTVE no dará una respuesta oficial a este asunto.

Un problema de Estado

“El problema de la aprobación de la programación es que no responde a un criterio de lo público, de hecho no hay criterio. No hay un consejo que se encargue de ello en base a los parámetros que necesita la sociedad española. Es mucho más cretino. Sencillamente hay productoras que llegan y dicen ‘esto’ y hay gente que les firma. Hay mucho compadreo”, denuncian.