Díaz Ayuso y Martínez-Almeida vuelven a pedir que decaiga el estado de alarma en Madrid: "No se dan los requisitos"

El alcalde también ha hablado de la comparativa con Navarra, cuyos datos actuales son peores que los de Madrid, así como de otros territorios en evolución negativa: ”¿Han oído ustedes hablar de esa comunidad? Y no la estoy señalando... ¿Han oído hablar algo de Ceuta y Melilla? No se dan los requisitos para mantener el estado de alarma en Madrid”.

A este respecto, Martínez-Almeida ha sido tajante: “Los madrileños no merecemos ser rehenes de un Gobierno de la nación que cambia de opinión de forma arbitraria. Antes eran 500 casos y ahora el ministro dice que pueden ser 200 o 100. Quizás sea sensato, si fuera para todas las autonomías tendría un pase y una lógica, pero solo lo ha respondido al hablar de Madrid. No podemos vivir al albur de que cada día se dé una cifra distinta”.

La presidenta ha denunciado el “cambio de reglas inventado por el ministro esta mañana, que sin criterio ninguno ha aumentado las exigencias para mantener el estado de alarma” . “Madrid es la España dinámica, creativa, social”, ha defendido en una nueva identificación entre la región y el estado. “Madrid solo es Madrid si es libre; no vamos a renunciar a la defensa de la libertad”.

La líder popular ha vuelto a acusar a Sánchez de “crear un caos normativo donde antes no lo había”. ¿Qué es diálogo, las imposiciones en un Consejo Interterritorial decidido sin consenso?, ¿las ayudas que no han llegado?... Tampoco lo es usar la Delegación del Gobierno para atacar al Gobierno”.

“La libertad requiere de un marco legal que sea justo. La manera de actuar del Gobierno, con el aval de sus socios contra Madrid, es una sucesión de ataques contra las libertades individuales y contra este Gobierno. Diálogo es aceptar el fallo de los tribunales tanto si son favorables como si no lo son”, ha proseguido en su intervención inicial”. “Desde que me senté con Sánchez no se ha cumplido ninguno de los compromisos acordados”, ha espetado en otra llamada a la “unidad”.