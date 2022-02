Rufián asegura que alguien "se ha pasado de frenada" al pensar que apoyarían la reforma laboral

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que alguien del Gobierno “se ha pasado de frenada” al pensar que su formación iba a apoyar una ley que no deroga la reforma laboral del PP, en contra de lo que se había prometido, y que “sólo gusta a Ciudadanos”.

Así lo ha dicho Rufián en los pasillos de la Cámara a poco más de 24 horas de la votación del decreto ley que incluye le pacto sellado entre empresarios y sindicatos para un nuevo marco de relaciones laborales.

Rufián ha incidido en que su partido “escuchará hasta el último minuto” antes de la votación para la convalidación del decreto pero ha dado su palabra de que el Gobierno “no se mueve” ni ofrece alternativas a ninguna de las reivindicaciones que ERC y otros grupos independentistas han puesto sobre la mesa.

La negociación continúa

Con todo, Rufián no da por finalizada unas negociaciones que se apuran hasta el último día antes de la votación. “ERC escuchará hasta el último minuto, pero para escuchar, te tienen que hablar y hay un parte del Gobierno más preocupada de intentar vender su relato que de intentar sacar su reforma y eso es un problema”, ha sentenciado el portavoz parlamentario de los republicanos.

Rufián ha dicho que no quería entrar a “desmentir” al Ministerio de Trabajo desde el que se afirma que sí hay negociación con ERC, pero ha insistido en el mensaje de que “hoy por hoy” en el Gobierno están más pendientes de “vender su relato” que hablar con su grupo. “Si no se mueven, si no ofrecen nada, no nos podemos mover”, ha remachado.