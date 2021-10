Rufián cuenta lo que le dijo un señor en un restaurante "relativamente caro" de Madrid

Gabriel Rufián ha estado este martes en Buenismo Bien, el programa de Manuel Burque, de Quique Peinado y de Henar Álvarez en la SER y ha hablado de la actualidad política y de cómo lleva su vida en Madrid, ciudad en la que lleva viviendo casi seis años.

El portavoz de ERC en el Congreso ha dicho de la capital de España que es “una ciudad cojonuda con gente cojonuda” pero que, sobre todo en los últimos dos años, ha notado cierta hostilidad hacia los políticos de izquierdas.

“Lo que hace unos años era una mala mirada en según qué sitios ahora es un insulto. Luego está la caza del político de izquierdas que es que te graban o te hacen fotos tomándote una caña y si eres de izquierdas la cerveza te la tienes que hacer en la bañera, todo el mundo lo sabe”, ha afirmado.

Más allá de estas malas experiencias puntuales, Rufián ha asegurado que él no se queja y que es “una ciudad cojonuda”. Manuel Burque ha querido saber “qué es lo más loco” que le han dicho por la calle y el político catalán ha contado una mala experiencia que tuvo en un restaurante catalán “relativamente caro” que hay en Madrid.

El diputado ha explicado que fue a este establecimiento en una “ocasión especial” y un señor con una pulserita con la bandera de España le dijo “qué, vas a pagarlo con el dinero de los españoles, ¿no?”. Rufián le respondió: “Bueno, directamente págalo tú. Te doy la cuenta y lo pagas tú”.

También ha narrado que algunas personas suelen ponerle el himno de España: “Igual estás en un bar y te ponen el himno de España. A mí no me molesta especialmente. De hecho, cuando utilizas tus símbolos como una piedra el problema es tuyo. A mí no me molesta que me pongas el himno de España ni ningún otro himno”.

Estas situaciones, según ha explicado Rufián, también la han vivido políticos del PSOE “y nunca habían tenido problemas”.