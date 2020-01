La amenaza de Rufián: "Si no hay Mesa, no hay legislatura"

Todas las miradas en el estrado: Gabriel Rufián habla en la sesión de investidura. Su abstención es clave para que sea presidente Pedro Sánchez. Y ha lanzado una amenaza ante el PSOE: “Si no hay Mesa, no hay legislatura”.

“Si esta Mesa no se cumple, si este acuerdo no se cumple, no se estará estafando a un partido, sino a un pueblo”, ha recalcado cuando ha desgranado los puntos del acuerdo del PSOE: ”¿Cómo hacemos para que ustedes cumplan?”. se ha preguntado.

Y ahí ha lanzado esa advertencia a Sánchez. Además, ha avanzado que se comprometen con el PSOE a crear comisiones de seguimiento para un paquete legislativo para recuperar derechos sociales y civiles.

“Esto es lo que hay”, ha sentenciado Rufián: “es de largo mejor de lo que tenemos, pero no todo cuanto queremos”. “No estaremos peor que de donde venimos”, ha resaltado ante el aplauso de los suyos.