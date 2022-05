Rufián insiste: el escándalo de Pegasus "se puede cargar la legislatura"

En ese contexto, ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Congreso y ha alertado ante el voto contrario del PSOE. “No son conscientes de las consecuencias de ese voto, esto no se va a tapar y se puede cargar la legislatura ―ha insistido―. No es una amenaza ni una advertencia, es pura información, no es opinable”.