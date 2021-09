Así son las rupturas entre personas poliamorosas

“Supe que quería explorar el poliamor cuando descubrí que tenía sentimientos por otras personas”, explica Fishman. “Me sentí culpable y avergonzado, no sabía qué hacer, porque tenía claro que no quería ponerle los cuernos a mi mujer. No entendía qué me pasaba, porque no me sentía mal por sentir algo por otras personas. Estaba atrapado”.