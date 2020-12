¿Sabrías resolver el enigma de la canica?

Solución

La clave está en hacer grupos de tres. En primer lugar, separo las canicas en tres grupos de tres canicas y comparo dos de esos grupos (A y B). Si los dos grupos pesan diferente me quedo con el grupo menos que pesa, y cojo dos canicas, si una pesa menos, esa es la que busco, y si pesan igual es la tercera canica la que menos pesa.

Si los dos grupos iniciales pesasen lo mismo, la canica de menor peso está en el tercer grupo (C). Cojo entonces dos canicas de ese grupo y las peso, si pesan igual, la que no he pesado es la que pesa menos, si no pesasen lo mismo, la que pese menos es la canica que buscaba.

En definitiva, con tan sólo dos pesadas en la balanza puedo discriminar cuál es la canica que menos pesa.