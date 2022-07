‘Safo’ y la música de los pechos que amamantan al mundo

La respuesta es no. ¿Motivo? Pues en escena no hay drama, no hay conflicto. Y la tradición dice que en escena tiene que haberlo para ser dramático, para ser teatro. A ese planteamiento se agarran los profesionales como si fuera universal e inamovible para decir casi al unísono que en este espectáculo se aprecia la música y su imaginación. Pero no la obra porque se concluye que no hay obra.