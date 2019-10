Expertos mundiales piden que los saleros lleven advertencias de salud al estilo del tabaco

De hecho, los autores presentan una propuesta de redacción para la advertencia que reclaman: “El exceso de sodio puede causar presión arterial alta y promover el cáncer de estómago. Limite su uso”.

Los firmantes de esta declaración de posición son la Liga Mundial de Hipertensión, Resolve to Save Lives, Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la reducción de la sal, The George Institute for Global Health, World Action on Salt and Health (WASH), Consensus Action on Salt and Health (CASH), Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Nutrición, la Universidad de Warwick, Hypertension Canada y la Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión.