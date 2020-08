Salí del armario después de casarme y tener hijos, y ahora mi padre me ha repudiado

Mi familia iba a una parroquia cristiana fundamentalista donde pregonaban que Dios ama a todo el mundo, salvo a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, drag queens, musulmanes, ateos, etc. Esas personas no merecían la salvación. Yo no merecía el amor de Dios.

Cuando acabé el instituto, seguía bien escondido en el armario y ahí tuve que seguir cuando me admitieron en una universidad cristiana fundamentalista. El armario de aquella universidad era muy grande y éramos muchos los alumnos que nos escondíamos dentro. Ahora lo sé porque, echando la vista atrás, recuerdo que muchos jóvenes se me insinuaron. Por entonces, estaba tan asustado que, sinceramente, no me enteraba de nada. A día de hoy, solo puedo sonreír por mi inocencia. De todos modos, si hubiera cazado al vuelo las indirectas, tampoco sé qué habría hecho.

Un vicio que adquirí en la universidad fue beber. Me encantaba. Estaba convencido de que se me veía muy sofisticado al sostener una copa de licor, pero lo más importante es que el alcohol me ayudaba a ahogar las preocupaciones que acarreaba mi homosexualidad, al menos temporalmente. Encontraba cierta serenidad, o eso pensaba, durante un rato, y era una sensación maravillosa. En realidad, el alcohol solo me ayudaba a seguir reprimiendo mi sexualidad, era una nueva forma de esconderme del mundo y convencerme de que nadie podría ver quién era realmente.

Me di cuenta de que el vicio de beber me estaba matando. Me estaba matando a mí mismo. Me sentía tan bajo de ánimos que deseé morirme. No podía más y me di cuenta de que, de un modo u otro, tenía que acabar esta farsa. Así pues, en 1998, cuando tenía 35 años, le conté la verdad a mi esposa.

Mi esposa reaccionó con cariño y me dijo que me encontrara a mí mismo. Todavía no se lo dije a mis hijos, ya que todavía eran muy pequeños.

En 2001, llamé a mi madre y salí del armario. Estaba horrorizada. No dijo ni una palabra de cómo iba a afectar a mi relación con ella y con mi padre, pero notaba que estaba muy decepcionada. Nunca le pregunté directamente si se lo había dicho a mi padre. Durante los últimos 19 años, no se me ha pasado por la cabeza que mi padre supiera que soy gay. Seguimos hablando por teléfono todas las semanas, pero me callaba todas las citas que estaba teniendo con hombres. Pensaba que así mantenía la paz con él.

Una de mis hijas, que había venido a visitarme, se echó a llorar cuando le conté la llamada y empezó a preguntarse cómo le iba a afectar eso en su relación con sus abuelos. Le envié un mensaje a mi otros hijos, a mi psicólogo, a mi psiquiatra y a varias personas más. Me ofrecieron su apoyo de inmediato. Mi hijo estaba tan anonadado que le tuve que narrar varias veces lo sucedido. Mi otra hija también estaba disgustada con su abuelo y me dijo varias veces que me quería. Todos a quienes se lo conté se quedaron cuadros y me aseguraron que ellos no me iban a abandonar. Quisieron hacerme saber que, pese al rechazo de mis padres, ellos me querían incondicionalmente.

Como salí del armario siendo ya un hombre de mediana edad, no tuve que afrontar las dificultades que sufren muchas personas de la comunidad LGTBQ de pequeños. Que mis padres me repudiaran fue un mazazo insoportable. Me sentí como si me hubieran dado un derechazo en la cara y besara la lona.

Durante las semanas siguientes, tuve pesadillas con mi padre. Me tomé unos días libres del trabajo. Aumenté las sesiones de terapia con mi psicólogo a una vez a la semana y una vez al mes con mi psiquiatra. Cuando conté en Alcohólicos Anónimos lo que me había pasado, todos me apoyaron.

Pero, claro, no todo ha sido positivo. Un día, mi hija de 24 años me llamó llorando para preguntarme si yo sería capaz de repudiarla. Me preguntó seriamente si había algo que pudiera hacer ella que me hiciera dejar de quererla. Entonces, me eché a llorar yo y le aseguré que mi amor por ella es y siempre será incondicional. No sé si seré capaz de perdonar algún día a mis padres por el trauma que les han causado a mis hijos.

Al final, mis hijos han sido la clave para recuperarme. Esta experiencia me ha dejado claro que tengo una relación con cada uno de mis hijos que no puedo permitir que se rompa por nada que hagan o hayan hecho mis padres. Mis hijos me aceptan por completo y yo me siento afortunado por poder compartir mi vida con ellos y ser quien realmente soy. Les hablo de los hombres con los que quedo y me han visto desfilando como Miss Constance Havoc. Y me alegra decir que ellos también me cuentan su vida. No nos juzgamos y nos tenemos en estima máxima.