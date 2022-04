Salvad los caballos

Ya no intento explicar a otros el sentimiento que un caballo renueve en los entresijos del alma. Me basta con contemplar su figura imponente, poderosa y grácil, para saber que no estoy errado (tampoco herrado, aunque, según unos cuantos parientes, debería). Y cuando asisto al milagro del galope, película irrepetible, violenta, armoniosa, puro placer de la cinética y del espíritu, alcanzo a entrever el sentido de tanto esfuerzo, tanta desdicha y tanta pasión sin bocado.