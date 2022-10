Samaín o cómo recuperar el Halloween autóctono en Galicia

Al eterno debate sobre si celebrar Halloween o no, en Galicia se suma otra tradición que ha ido ganando peso en los últimos años: el Samaín. Esta fiesta se conoce popularmente como el Halloween gallego y habitualmente se suelen referir sus orígenes a tiempos de los celtas, aunque en los últimos años se ha demostrado que esto no está del todo claro.

De dónde viene el Samaín

¿Y qué hay de la tradición celta a la que se asocia la fiesta en Galicia? “Los celtas no tienen mucho que ver con esta fiesta, porque las fiestas tradicionales que hay en Galicia son fiestas católicas. En las fiestas tradicionales de Galicia influencias celtas hay pocas, curiosamente en esta de la muerte puede haber un poco más. Recurren a celtas por automatismo, pero en la realidad no es así. Puede haber algo porque la fiesta de Difuntos, muchas de las creencias de difuntos, están registradas por primera vez en Irlanda e Inglaterra”, explica Mariño.

Las castañas, tradición y símbolo

Para Mariño es positivo que se intenten recuperar estas tradiciones, aunque no entiende “por qué rayos le llaman Samaín”. “Víspera de Todos los Santos no parece muy comercial”, bromea. “Las cosas se recuperan en la apariencia exterior y eso está bien. Hoy mucha gente no es creyente por lo que no tendría mucho sentido darle la interpretación que le daban antes, pero recuperar la castaña a secas pues sí, es igual que la Navidad, la seguimos celebrando pero mucha gente ya no cree que Cristo haya nacido ese día. Las vamos adaptando al tipo de sociedad que somos”, señala el profesor, que cree que es una buena forma de conservar “nuestro patrimonio y recuperar lo autóctono”.

La recuperación de la fiesta en Galicia

View this post on Instagram

¿Por qué tanto éxito? “Creo que porque la gente, sobre todo en lugares pequeños se acordaba de cuando tallaban calabazas, por ejemplo. No era ajeno a ellos y en aquel momento el Halloween no había entrado aún, estaba en los inicios”, opina Labraña.

“Es impresionante, pasan los años y cada vez hay más gente. Halloween entró muy fuerte y había que hacer un poco esa diferenciación entre nuestra fiesta y esa, que el origen es el mismo, en Irlanda, pero en Estados Unidos se pervirtió. A mi entender mezclaron fiestas”, bromea. “Halloween llegó de manera muy comercial y los primeros años hubo que hacer mucha pedagogía, decirle a la gente que esto era nuestra fiesta, que ya existía aquí, no la habíamos copiado. Sobre todo desde las ciudades, que no se había conservado, lo veían como algo ajeno, pero ahora ya está asumido”, explica Labraña sobre la recuperación de lo que ahora se conoce como Samaín.

A pesar de que en Galicia se ha extendido llamar a la víspera de Difuntos Samaín, algunas celebraciones tienen más de Halloween que de las tradiciones autóctonas. “Las fiestas por la noche esas sí que son Halloween, las infantiles aún mantienen”, señala Labraña, que explica que prefiere que la gente no se disfrace durante estas celebraciones, pero que no van a prohibírselo a ningún niño si le apetece.

“El objetivo es que la gente sepa que es nuestro y que pervivió hasta el otro día, porque yo tengo 52 años y tallaba calabazas cuando era pequeño con mis amigos y mi madre. Eso fue hace cuarenta años, no hace tanto”, insiste Labraña, que recuerda perfectamente el momento en el que se dio cuenta de que parte de esa tradición también existía al otro lado del Atlántico. “Fue viendo ET. Cuando la vi dije, ‘ah, pero están con calabazas y están disfrazados, ¿qué es eso?’. No lo entendía muy bien. Lo de las calabazas no me llamaba la atención pero lo del disfraz sí, porque ya no se disfrazan de terror se disfrazan de cualquier cosa”, bromea sobre ese momento. Varias décadas después, el Samaín está más vivo que nunca.