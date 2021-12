Sánchez anuncia la vuelta a la mascarilla en exterior, aunque con "salvedades"

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A dos días de la Nochebuena, el Gobierno se ha reunido con las comunidades autónomas en una Conferencia de Presidentes centrada en la toma de medidas para frenar la curva de casos covid en España.

La principal decisión anunciada por el presidente Pedro Sánchez tras dicha reunión ha sido la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, que se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario y entrará en vigor el día 24 de diciembre.

En esta materia, cuestionada por los epidemiólogos al haber mucho menos riesgo de contagio al aire libre, el presidente “recoge el testigo de lo que ha propuesto la amplísima mayoría de gobiernos autonómicos”, según ha explicado Sánchez.

No obstante, habrá varias “salvedades”, que serán la práctica de deporte, por un lado, y los espacios naturales abiertos como el monte y la playa, por otro, en los que la mascarilla no será obligatoria si se está con la unidad familiar o con alguien que no lo sea pero se mantiene una distancia de 1,5 metros.