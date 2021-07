Sánchez desautoriza a Garzón: "Un chuletón al punto... eso es imbatible"

PETRAS MALUKAS via Getty Images

El ministro Garzón había insistido esta mañana en su recomendación de no consumir tanta carne roja porque España hace un consumo excesivo y eso, ha reiterado, es perjudicial para la salud y para el estado del planeta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a las polémicas palabras de su ministro de Consumo, Alberto Garzón, y ha querido expresarse en términos personales: “A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”.

Pedro Sánchez: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible"

Planas, en contra de Garzón

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado esta mañana además que la campaña de Garzón “es tan errónea como la del azúcar mata” porque en esa cuestión “sobran dogmatismos” además de considerar “injusto” que se señale con el dedo al sector cárnico.

Para el ministro de Agricultura, los políticos tienen que dar soluciones “y no entrar en polémicas que no van a ningún lugar” y ha dicho que se está creando un “falso problema y una falsa división entre la realidad de la España urbana y rural”, cuando ahora es el momento de unir y no crear polémicas.

Planas, que ha asegurado que no quiere entrar en polémicas y que no conocía las intenciones de Garzón, ha destacado que los ganaderos “merecen un respeto” por un trabajo “honesto” que hacen para toda la sociedad y la economía y que son conscientes de que se ha de evolucionar en dirección a la sostenibididad, “pero con ellos, no contra ellos”.

Ha apostado por una dieta variada, como la mediterránea, donde caben muchos productos, como la leche, el pescado, los productos cárnicos o el aceite de oliva, y ha añadido que “cualquiera de los componentes de la dieta mediterránea consumido en exceso no es positivo”.