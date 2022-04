Sánchez echa en cara al PP la gestión de Feijóo: cierre de colegios y sin propuestas al decreto de medidas

Sesión de control de miércoles... y las cosas han cambiado mucho. La sombra de Alberto Núñez Feijóo ha sobrevolado el Hemiciclo, donde no puede hacer oposición al no ser diputado. Pero se ha hablado mucho sobre él y casi en boca de él, a través de Cuca Gamarra, la nueva secretaria general del Partido Popular.

Ante esto, Sánchez le ha contestado: “No sé si estuvo ayer mismo en el Hemiciclo, no sé si se ha enterado de que hay una guerra. No sé si ha visto las imágenes de Bucha. No sé si ve que llevamos mascarillas. Estamos sufriendo las consecuencias de la guerra y de la pandemia”.