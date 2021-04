Sánchez garantiza en el Congreso que cumplirá la estrategia de vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles en el Congreso que España cumplirá el objetivo de vacunación que se ha propuesto junto con toda la Unión Europea y con el calendario previsto que implica tener inmunizados a finales de agosto a 33 millones de españoles.

Sánchez, no obstante, no ha aludido a la reciente decisión de la farmacéutica Johnson&Johnson de suspender la entrega de su vacuna Jannsen a la Unión Europea, lo que implica que las comunidades autónomas no reciban este miércoles las 300.000 dosis previstas de esta compañía. Pese a ello, Sánchez ha defendido que se cumplirán los tiempos de vacunación.

“El próximo escenario será recibir entre abril y junio 38 millones de dosis”, ha asegurado Sánchez, que ha recordado que suponen 3,5 millones más que en el trimestre anterior.