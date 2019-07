Tic, tac, tic, tac: 48 horas para el primer Gobierno de coalición o el fracaso de la izquierda

En Unidos Podemos ha cundido la sensación estos días de que el PSOE estaba mareando y dando nuevas excusas para no llegar a un acuerdo de coalición. Y eso después incluso de que Pablo Iglesias decidiera dar un paso atrás como le reclamaba Sánchez (el “único escollo” ). Todo ello, además, trabajado durante tiempo, ya que en UP llevan meses estudiando la arquitectura institucional, los organigramas. Uno de los modelos que siempre han tenido en la cabeza ha sido el de la parte final de José Luis Rodríguez Zapatero (hubo hasta tres vicepresidencias).

La propia Calvo confirmaba este martes que se había ofrecido una Vicepresidencia social a Unidas Podemos, para una persona relevante. Traduciendo las palabras: para Irene Montero . Pero en UP no lo vieron claro y se rechazó porque se trataba, en sus palabras, en una Vicepresidencia “vacía”.

Se trata de un pacto “difícil”, según reconocen los socialistas. Sería la primera vez en la historia democrática que España tiene un Gobierno de coalición a nivel nacional y habrá otra vez ministros a la izquierda del PSOE -algo que no pasaba desde la II República-. En Podemos piensan que a los socialistas les hace falta digerir este nuevo modelo.

En el PSOE temen la reacción de ministros de Podemos en temas como el catalán -habrá sentencia del procés en otoño- y los problemas de cohesión interna. Asimismo, algunos dirigentes socialistas también apuntan al posible efecto ‘Salvini’ -que Podemos se coma en popularidad al otro partido-.

Y uno de los problemas es que descartados los grandes Ministerios de Estado, quedan muchas carteras sociales. Pero precisamente esas son las señas de identidad del PSOE, y supondría dar a Podemos los despachos más sensibles de la izquierda, los más queridos por sus votantes. Todo ello con la duda de si podrían sacar más adelante los presupuestos y que no cayera en apenas un año el Ejecutivo.

El relato que cambia, el miedo a elecciones...

Ahora tienen que limar esas discrepancias. Supone todo un reto para el presidente, ya que debe diseñar un Ejecutivo con fuerzas diferentes y en el que tiene que ponderar el poder. Hasta el momento, señalan los socialistas, ha habido mucha emoción y poca racionalidad. Desde UP se exige “proporcionalidad”, es decir, un tercio de los asientos.

En este giro del PSOE tras la votación también tiene que ver la sensación de que, de repente, empezaban a perder la guerra del relato. La renuncia de Iglesias lo convertía de villano en héroe de la izquierda para salvar un Gobierno progresista. Además, las palabras de Sánchez quedaban muy comprometidas.

La opción de la repetición electoral no es tan buena ya como muchos pensaban en Ferraz. Las encuestas les dan un mejor resultado, pero no tienen la variante del cambio de Iglesias. Además, se empieza a notar el hartazgo de la ciudadanía, lo que se puede traducir en menor participación (algo malo para la izquierda). Y el miedo a Vox no es ahora tan fuerte (ya pasó el 26-M respecto al 28-A). El propio Iglesias lo ha advertido: si hay nuevos comicios, Sánchez no será presidente.

Tic, tac, tic, tac. El jueves al mediodía solo puede haber dos historias: el fracaso de la izquierda o el primer Gobierno de coalición.