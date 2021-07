Sánchez defiende que España tiene la medalla de oro en vacunación

Agradecimiento a la ciudadanía

El mandatario español ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no deje de protegerse ante una pandemia que no ha finalizado todavía. “Pido a la población que hagamos un esfuerzo más, aunque sé que es difícil porque está siendo dura y larga esta lucha contra la pandemia, pero no podemos bajar la guardia en este momento”, ha sentenciado.