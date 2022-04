Sanidad elimina la mención al alcohol en su consejo sobre dieta y hostelería

Mario Marco via Getty Images

Las mismas fuentes aclaran que la estrategia sí recuerda los efectos nocivos del alcohol para la salud cardiovascular y mantiene el resto de alusiones que hacía el borrador a esta sustancia; el motivo de eliminarlo es hacer el consejo más genérico, pues el plan inicial no tenía en cuenta otros alimentos no saludables.

Lo cual pasa por evitar los principales factores de riesgo de estilos de vida, todos ellos prevenibles -no como los biológicos, como la edad o el sexo, que no son modificables-: la alimentación no saludable, el sedentarismo y la falta de actividad física, el consumo de tabaco y de alcohol.