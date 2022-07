Sanidad estima en 510 las muertes atribuibles a la ola de calor en la última semana

Daniel Gonzalez Acuna/picture alliance via Getty Images)

La mayoría de las víctimas, mayores de 85 años

Es una “estimación”, y no “registros de defunción”

Este mismo lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que el dato sobre muertes atribuibles al calor que ofrece el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es una “estimación”, y no “registros de defunción, que darían la causa concreta de la muerte”.

El sistema MoMo del ISCIII hace estimaciones estadísticas de excesos de mortalidad para un día determinado comparando series históricas. “Calcula e infiere valores relativos a todas las causas y atribuibles a temperatura, no números exactos de defunciones. Es decir, las cifras que se ven en el Panel MoMo no son personas fallecidas [no es un registro de defunciones], sino el resultado del cálculo estadístico en forma de estimación”, según explican fuentes del Carlos III a Europa Press.