Santa Sofía, adoquinada de profanaciones

No sabemos si la catedral incrustada en la mezquita de Córdoba le parecía una profanación. Quizás sí. Por dentro Ayasofya tampoco ha cambiado mucho. Los medallones, mosaicos y columnas son los mismos. Los vitrales y las baldosas, también. La pintura amarilla afortunadamente ya no está. Si Salvà fuese ahora, en vez de bakchi, escucharía moni (es decir, money).

Con buen criterio, el laico Kemal Atatürc, fundador de la República Turca, la seculariza en febrero de 1935, la restaura completamente y se inaugura como museo. La liberó. Ochenta y cinco años más tarde, en julio de 2020, el siniestro Recep Erdoğan, presidente de Turquía, le restituye por decreto la condición de mezquita en un día desmoralizador y tristísimo.

Que Ayasofya haya sido tantas cosas a lo largo de los siglos es tal vez la fuente de sus glorias y de su actual miseria. De las iglesias cristianas: la planta, la piedra y unos bellos y refulgentes mosaicos bizantinos muy bien conservados; imprescindible subir al piso superior por las rampas del minarete para verlos bien. Cuando era museo y la visitabas por la tarde, había que esperar a que fuera llegando la hora de cerrar para verla a gusto, con calma y en solitario. De las mezquitas: los minaretes, la fuente para abluciones, las tumbas y, ya en el interior, inscripciones, azulejos y cerámica, los imponentes medallones con caligrafías inscritas en la ligereza de la madera de tilo para que no te caiga el cielo en la cabeza cuando los miras embelesada. No sé quién le añadió los potentes y característicos contrafuertes; no sé de dónde viene el color entre siena, calabaza y salmón que la singulariza en el contexto de Estambul. Mary Montagu la admiró fascinada.

La otra estructura admirada es la de Santa Sofía, que es muy difícil de visitar. [...] No se me puede informar por qué cuando se trata de esta mezquita los turcos son más delicados que con cualquiera de las otras, donde al cristiano que le plazca puede entrar sin escrúpulos. Imagino que se figuran que habiendo sido consagrada, con la pretensión de la curiosidad, las personas podrían profanarla con sus plegarias, en especial a aquellos santos visibles aún en mosaicos que no han sido desfigurados más que por los estragos causados por el paso del tiempo, pues es absolutamente falso lo que universalmente se afirma, que los turcos desfiguraron todas las imágenes que encontraron en la ciudad. Mary Wortley Montagu. Cartas desde Estambul

Vi en dos ocasiones Ayasofya forrada de andamios y escaleras, estaba in restauro. A pesar de ello, imponía tanto que la segunda vez, aunque no era la primera vez que la veía, me impresionó aún más; por dentro y por fuera. Una joya. La última vez que fui, estaba ya restaurada y entrar en ella suspendía los sentidos. Es un espacio esencial y el cuerpo se da cuenta inmediatamente. El mismo sentimiento que tienes en las pirámides de Teotihuacan o en el Partenón (y en tantos otros lugares donde no he estado nunca), la misma sensación de estar en un centro del mundo.

La última vez, a pesar de que era mayo, había un auténtico gentío. Ayasofya, colosal, imperturbable, engullía sin ninguna dificultad la multitud que iba entrando a granel, absorbía conversaciones y charlas, ruidos de todo tipo. La sensación de paz y de plenitud era sobrecogedora, supongo que tiene que ver con la densidad de todo lo que ha vivido, las capas de historia y de humanidad, la vibración del aire, un aire que te eleva y que deben desprender las proporciones, la grandeza, la combinación de gracilidad y pesadez. El contraste entre planta cuadrada y círculo. La altura, la cúpula —la luz suave y matizada que filtra—, la redondez que confiere al espacio. Tan importante, tan majestuosa, tan imponente que puede dejarte exhausta.